У світі в цей час народжувався ютуб. А на політичній карті Європи з'явилась залізна канцлерка у спідниці. Детальніше – у програмі.

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У Києві 23 січня 2005 року приймали дипломатичний десант. У присутності 59 офіційних закордонних делегацій і приблизно 500 тисяч людей минула інавгурація Віктора Ющенка як третього Президента України.

Ющенко складає присягу як президент: дивіться відео з ютубу "Цей день в історії"

Після присяги зала скандувала прізвище нового президента. Настрій був піднесений. Після офіційних урочистостей у будівлю на вулиці Грушевського Ющенко із сім'єю прибув на майдан Незалежності, де його чекало майже пів мільйона людей. Він обіцяв дуже багато всього, реформ зокрема.

Свій виступ Ющенко закінчив гаслом "Слава Україні!", але відповіді "Героям слава!" українці тоді ще не знали. Тож просто пролунав гул, який змішувався вигуками.

Підготовка до Євробачення

Нова порція радості, яку отримало у 2005 українське суспільство, була підготовка до Євробачення. Київ вперше приймав міжнародне шоу такого рівня завдяки перемозі Руслани у 2004 році.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Україну представляла співачка Руслана (Руслана Лижичко) із піснею Wild Dances ("Дикі танці") і здобула перемогу з 280 балами.

Україну на конкурсі 2005 року представляли хлопці з гурту "Гринджоли" – з піснею, яка стала гімном Помаранчевої революції. Глядачів виступ не вразив. Гринджоли зайняли 19 місце із 24 учасників.

Виступ гурту "Гринджоли" на Євробаченні-2005: дивіться відео

Скандал Ющенка і Тимошенко

Революційним для України було рішення призначити на посаду прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Спочатку їх так і називали:

Ющенка – "народний президент";

Тимошенко – "народний прем'єр".

Але все закінчилося великим скандалом. Оточення прем'єрки звинуватило Ющенка в корупції, оточення Ющенка – "закидало" Юлії Володимирівні підкилимні інтриги не на користь України.

Паливна криза в Україні

Все це відбувалося на тлі серйозної паливної кризи, спровокованої російськими нафтотрейдерами. Це мало виразний "душок" боротьби за сфери впливу між кланами "помаранчевої" команди.

Уряду Тимошенко, щоправда, вдалося підняти аж у 12 разів розмір допомоги при народженні дитини. Тепер до 22 податкових мінімумів, на той час це майже 8 тисяч у гривнях.

Рішення – хороше, наміри – благі, але у бюджеті грошей банально не було. Виплачувалися дитячі гривні із великою затримкою.

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"Найбільшою моєю помилкою було призначення Юлії Тимошенко прем'єр-міністром України. Тимошенко – це 100% хімічно чиста проблема. Це пустота і брехня, яка входить в політику", – заявив Ющенко.



Між Ющенком і Тимошенко відбувся скандал / Фото Associated Press

Застосовувати таку лексику щодо Тимошенко, Ющенка зумовив спільний досвід. Одним із перших великих конфліктів стала для обох криза першого року президентства Віктора Андрійовича.

Після обрання президентом Віктор Ющенко призначив на пост прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, а на пост голови Ради нацбезпеки й оборони України Петра Порошенка.

Протистояння уряду і РНБО

Розуміючи, що Тимошенко "перетягує ковдру на себе", президент намагався втримати вплив розширяючи повноваження РНБО, тобто свого друга, і кума Петра Порошенка. Згодом вже протистояння між урядом і РНБО паралізували країну.

Зрештою указом президента у відставку відправили і прем'єр-міністра Тимошенко і голову РНБО Порошенка. Новим прем'єром став Юрій Єхануров – давній соратник Ющенка. Уже за рік на виборах до Верховної Ради більшість здобула "Партія регіонів", а на пост прем'єр-міністра Ющенко призначив свого колишнього головного суперника Віктора Януковича.

Розчарування українців діями влади зростало. Все це вилилося в результати наступних президентських виборів, де Віктор Ющенко набрав усього 5%. Але тоді, у 2005 році, кредит довіри новому президенту був дуже високим. А ейфорія від того, що громадському суспільству вдалося перемогти – зашкалювала.

Прорив жінок у великій політиці

Можна назвати 2005 рік – роком прориву жінок у великій політиці. Новим держсекретарем Сполучених Штатів Америки стала Кондоліза Райс: вперше – темношкіра, вдруге в історії США – жінка. В Європі вперше на пост прем'єр-міністра прийшла Юлія Тимошенко в Україні і Ангела Доротея Меркель у Німеччині.

В історію Німеччини 22 листопада 2005 року увійде як день обрання на пост глави уряду першої жінки-політика. Вона знайшла слова, щоб об'єднати у своєму уряді представників 2 основних політичних сил: її християнські демократи віддали трохи портфелів головним конкурентам на виборах – соціал-демократам.



Меркель стала першою жінкою-політикинею на пості глави уряду Німеччини / Фото Associated Press

Вона виявилася непересічною політикинею. Вдома їй вдавалося знайти ключик до симпатій німців – не покидала прем'єрське крісло впродовж наступних 15 років.

Довідка. У 2021 році закінчується четвертий термін Меркель на посаді. Більше балотуватись вона не збирається.

Вона виявилася добрим кризовим менеджером для Німеччини, що було помітно весь час від фінансової кризи 2008 року по сьогоднішню пандемію. Після нападу Росії на Україну Меркель увійшла до групи основних перемовників, які намагалися допомогти згорнути російську агресію, підтримуючи суверенітет України.

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Після себе Ангела Меркель залишає добру пам'ять і впізнаваний жест – так званий "ромб Меркель". І не винятково, що людиною, яка дозволила провести "Північний потік-2".

Завершення паломництва Папи Римського Івана Павла ІІ

Одним із найвпізнаваніших людей ХХ століття був Папа Римський Іван Павло ІІ. Він критикував штучну релігійність, боровся проти комуністичних і тоталітарних режимів і закликав понад усе шанувати людську гідність.

Його земне паломництво завершилося 2 квітня 2005 року. А через кілька днів розпочав свою найважливішу місію на очах у всього світу ще один німець.

Що відомо про Івана Павла ІІ? Кароль Войтила, який взяв собі ім'я Івана Павла ІІ, за попередні 455 років був першим Папою Римським неіталійського походження, ймовірно, першим Папою-слов'янином. Відомий також як філософ, теолог, драматург, поет, педагог. Все життя його девізом були слова, вимовлені під час першої папської меси 22 жовтня 1978 року: "Не бійтесь! Відкрийте двері для Христа".

З 1992 року Іван Павло II страждав на Паркінсона. З часом хвороба прогресувала. Рухатися самостійно понтифіку було все важче і важче.

Він пережив видалення ракової пухлини. Залишаючись на посту, демонструючи, як він бореться із хворобою та приймає старість, Іван Павло ІІ став особистим прикладом найвищих цінностей, які пропагував.



Іван Павло ІІ – приклад найвищих цінностей, які пропагував / Фото пресслужби Білого дому

Похорони понтифіка відбувалися на площі Святого Петра у Ватикані. Участь у церемонії взяли 300 тисяч віруючих, 200 президентів, представників ісламського та єврейського духовенства. По всьому Риму перед екранами, встановленими у багатьох місцях міста, зібралося 5 мільйонів людей.

Новий понтифік – Йозеф Ратцінгер

Через 2 тижні після смерті Івана Павла ІІ у Ватикані скликали конклав – раду кардиналів, яка мала обрати нового понтифіка. Обговорення кандидатур почалося 18 квітня.

А вже 19 квітня над Сікстинською капелою піднявся Білий дим. Світу сповістили, що новим Папою Римським обрано німця, кардинала Йозефа Ратцінгера – видатного бібліста і богослова.

До речі! Головним конкурентом Йозефа Ратцінгера на конклаві 2005 року був аргентинець Хорхе Маріа Бергольйо, якого обрали на престол Апостольської Столиці через 8 років.

Кравченка знайшли мертвим вдома

Одним із гасел, з якими "помаранчева" команда йшла на вибори, була обіцянка знайти винних у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. На початку березня на допит у цій справі викликали ексміністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. У день, коли він міг зустрітися зі слідчими, Кравченка знайшли мертвим.



Володимир Путін і Юрій Кравченко в січні 2000 року / Фото пресслужби Кремля

Ексміністра внутрішніх справ Кравченка 4 березня викликали до Генеральної Прокуратури. Саме його голос на плівках Мельниченка обіцяв розібратися із журналістом Георгієм Гонгадзе.

Планували, що він стане головним свідком у цій справі. Але в той же день Кравченка знайшли мертвим удома. Офіційно – він застрелився вранці того ж дня, коли мав іти на допит у Генпрокуратуру, попрощавшись через записку.

"Я не винуватий ні в чому. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми і його оточення", – мовилось в записці.



Передсмертна записка Кравченка / Фото "Сегодня"

Обставини смерті Кравченка залишаються таємницею

Перша куля пройшла знизу крізь підборіддя та рот і вийшла через ніс. І тільки після цього, маючи таке страшне поранення, головний міліціонер країни 1995 – 2001 років нібито вистрелив собі у скроню. Як це було можливо – таємнича загадка.

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Обставини смерті Кравченка досі залишаються таємницею, як і більшість резонансних справ сучасної української політики – убивство Гонгадзе, отруєння Ющенка, загибель Чорновола і ще багатьох.

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Про заснування ютубу, металургійний комбінат "Криворіжсталь" та молодят Дональда та Меланія Трамп – дивіться у повному випуску "України 30".

Повний випуск програми "Україна 30" про 2005 рік: дивіться відео