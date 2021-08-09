2004 рік в Україні – це насамперед Помаранчева революція. Однак країна переживала й інші визначні моменти. У світі також не бракувало історичних миттєвостей. Після 11 вересня 2001 року ще більше загострились екстремістські рухи.

Перша частина Замах на Ющенка, Помаранчева революція, музичні заробітчани: яким був 2004 рік в політиці

Європа постраждала від масових терактів

Так Алькаїда 2 березня під час шиїтського свята Ашура в Іраці здійснила масові теракти. Майже 200 людей загинуло. Ще півтисячі отримали травми. Менше ніж за 2 тижні екстремісти добрались до Європи.

В Мадриді у березні 2004 року підірвали 4 приміські електропоїзди. Загинула 191 людина. Більше ніж 2 тисячі осіб отримали поранення. Серед жертв було двоє українців. Відповідальність на себе взяли ісламісти. Теракт у Мадриді і досі вважають наймасштабнішим у цій країні.

Наймасштабніший теракт у Мадриді: дивіться відео АР

Шокуючий теракт у Росії

За пів року до цього, 1 вересня, трагедія прийшла на Росію. Під час першого дзвоника у Беслані терористи захопили та замінували школу. Нічого розумнішого Кремль не придумав, аніж озброїтись методами боротьби їхнього царя-КГБіста.

Після трьох днів російська влада почала штурм школи. 334 людини загинули. Більше ніж половина з них діти. 8 сотень отримали поранення. Відповідальність за теракт взяв на себе чеченський бойовик Шаміль Басаєв та його бійці.

Путін про наміри зупинити терористів: дивіться відео "5 каналу"

Володимир Путін, якого потерпілі вважають винуватцем трагедії, на Беслані вибив собі політичні дивіденди. Наприклад, скасував вибори губернаторів. З того часу керівників областей призначає Кремль.

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Спроби показати протест українців проти узурпації влади "проплаченим переворотом" – це був ще один головний біль Кремля. Однак тут нічого не вийшло. Демократія у 2004 перемогла.

Україна посіла перше місце на Євробаченні

Ще однією причиною для радості і гордості за своїх стала участь України у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Для України участь в Євробаченні 2004 року була лише друга. Роком перед тим Олександр Пономарьов посів 14 місце.

Руслана в Стамбул повезла трембіти, гуцулію та дикі танці. Музику до пісні написала сама співачка. Карпатські мотиви і шалена енергетика українки дійсно підкорила і Стамбул, і Європу загалом.

Неймовірний виступ Руслани на Євробаченні: дивіться відео

Співачка зібрала 280 балів і посіла перше місце в пісенному конкурсі. Максимальні 12 балів Україні дали 8 країн, зокрема, господарі турки і навіть агресивний сусід.

У світі з'явився фейсбук

4 лютого 2004 року перевернувся світ комунікацій. У Гарварді студенти залипли в свої комп'ютери. Саме тоді розпочалось нова ера соцмереж. Марк Цукерберг запиляв фейсбук. Це досі одна з найпопулярніших і найдорожчих інтернет-компаній.

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Україна також мала свої цифрові перемоги. 2004 року Вікіпедія трішки стала українською. Солов'їною вийшла перша стаття про атом. Крихітна частка для людства, стала гігантським стрибком для розвитку україномовного наукового контенту. Автор статті Юрій Коваль. На сьогодні Вікіпедію поповнили більше мільйона статей. І за цим показником ми 17 у світі.

Вбивство Кірпа

Однак не лише перемогами 2004 рік відзначився в історії України. У перший день після Помаранчевої революції Україну шокувала чергова резонансна смерть. Країна втратила одного з найвідоміших політиків.

27 грудня 2004 року в вогнепальним пораненням знайшли Георгія Кірпу. Міністра транспорту, колишнього керівника Укрзалізниці. Взагалі в Кірпи був імідж реформатора залізниці.



У 2004 році вбили українського міністра / Фото архіву "Фотографії старого Львова"

Одна з версій – убивство з економічних мотивів. Укрзалізниця того часу – це держава в державі. А Кірпа з його авторитарними методами багато кого не влаштовував. Про його наради ходили легенди.

Саме чиновнику приписують цей крилатий вислів: "Чи знаєте ви, що править світом? Страх і гроші. Гроші мої, страх — ваш". Попередження Кірпі лишали й раніше. У 1997 через тертя навколо Львівського вокзалу проти Кірпи навіть було влаштовано теракт – під вікнами офісу Кірпи одного дня було влаштовано вибух автомобіля.

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Ще раніше зловмисник проник у кабінет до Кірпи і на столі залишив купу фекалій. Міністра транспорту звинувачували у тому, що вагони Укрзалізниці мільйони возили в кишені самого Кірпи. Наприклад рухомий склад держпідприємства надавали приватним фірмам Януковича, Пінчука і свого сина.

Кірпа могли вбити через політику

Інша версія вбивства – політична. Кірпа поліз туди, куди не треба. Георгія Кірпу називали правою рукою президента. Саме його, а не Януковича, вважали найімовірнішим наступником Кучми.

З "донецькими" у Кірпи був конфлікт. Хоча саме його на виборах підтримав міністр та його партія "Відродження". За офіційною версією все ж причина смерті – самогубство. Є свідчення, що він перебував в депресивному стані і дуже через це переживав.

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І переживати дійсно було за що. Постріл у голову здійснили наступного дня після третього туру, який приніс перемогу Віктору Ющенку. Кірпа всіляко ж допомагав Януковичу.

Про життя Георгія Кірпа: дивіться документальний фільм

Хіба сліпий не бачив, як залізниця возила ешелони відкріпників, спостерігачів і тітушок, які голосували за кандидата влади. Однак по смерті Кірпи виявилось, що попри допомогу Януковичу, міністр транспорту сприяв і Помаранчевій революції. Він надав поїзди для перевезення демонстрантів.

Шалений успіх футболіста Шевченка

2004 рік подарував масу перемог для українських спортсменів. Запалювали абсолютно у різних змаганнях. Футбол, бокс, а ще ж олімпіада.

Якщо у 2003 році саме вирішальний удар Андрія Шевченка приніс перемогу Мілану в Лізі Чемпіонів, то у 2004 році українець уже сам отримав головну індивідуальну футбольну нагороду. Він став володарем "Золотого м'яча".

Шевченко розповів про нагороду: дивіться відео

Згодом Шевченко привіз нагороду і до Києва, символічно сівши на лавочку біля пам'ятника вчителю Валерію Лобановському. Зараз трофей можуть побачити усі охочі, щоправда доведеться мандрувати в Італію.

Зверніть увагу! Шевченко став третім українцем, якому підкорилась головна індивідуальна футбольна нагорода. Раніше "Золотого м'яча" вручали Олегу Блохіну, а також Ігорю Бєланову.

Віталій Кличко отримав пояс чемпіона

Та у 2004 році жили не тільки футболом, прихильники боксу теж мали причину для святкувань. Віталій Кличко став володарем найпрестижнішого чемпіонського пояса WBC. У титульному бою Кличко старший здолав технічним нокаутом у 8 раунді Коррі Сандерса.

Таким чином взявши реванш у південноафриканця за брата. Коррі нокаутував Володимира у 2003 році. Віталій надалі продовжить підкорювати ринг боксерський. А потім ще й досягне успіхів на рингу політичному.

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Коррі Сандерс мужньо захищаючи своїм тілом доньку помре на батьківщині у 2012 році. На ресторан, де перебував боксер з родиною, напали грабіжники і розпочали стрілянину.

Про успіхи українських олімпійців у 2004 році – дізнавайтесь у програмі.

Повний випуск програми "Україна 30" про 2004 рік на 24 каналі: дивіться відео