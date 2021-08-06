В Україні 2001 рік почався зі скандалів. Такого ще не було, президента звинувачували у замовленні вбивства. З грудня 2000 року опозиція підіймала людей на акції протесту й вимагала імпічменту. В Києві постало наметове містечко і гасла"Кучму геть" розліталися відлунням у зимовому повітрі над Майданом Незалежності.

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Каталізатором протестів, які мали штовхнути по колії процедуру імпічменту стали записи розмов із президентського кабінету. Їх передав лідеру партії соціалістів Олександру Морозу восени 2000 року майор держслужби охорони президента Микола Мельниченко.

Протести під гаслами "Кучму геть"

"Плівки Мельниченка" підняли величезний скандал. Опозиція отримала зручний інструмент для атак президента Кучми та його оточення. Касетний скандал згодом потяг за собою звільнення голів СБУ та МВС – Деркача і Кравченка. Вчинивши самогубство двома пострілами в голову Кравченко загинув у 2005 році.

Син Деркача Андрій у 2021 попався на фабрикуванні записів розмови п'ятого президента Петра Порошенка та кандидата на пост президента США Джо Байдена. "Плівки Деркача" нібито були зроблені у 2016 році. У 2020 році їхнє оприлюднення мало б "збити" Байдена з передвиборчих перегонів у США. Американські спецслужби відкрито назвали Андрія Деркача агентом Росії.

У 2001 влада всі звинувачення відкидала. Але інформація про можливу причетність Кучми до ліквідації опонентів підняла Україну на вуха. Перші акції протесту почалися наприкінці 2000 року. Проти Кучми об'єдналися 24 політичні партії та громадські організації. На Майдані Незалежності постало наметове містечко з вимогами відставки президента. Так почалася серія протестів під гаслами "Україна без Кучми".



Проти Кучми об'єдналися партії та громадські організації / Фото maidan.org.ua

9 березня опозиція планувала не впустити Кучму покласти квіти до пам'ятника Шевченка. Але в оточенні силовиків президент провів офіційний захід і вилетів у закордонне відрядження. Координатори акції протесту розвернули людей на Банкову. Під адміністрацією президента почалася велика сутичка з "Беркутом". В хід пішли палиці, турнікети та бруківка.

На вокзалах Києва міліція затримувала молодь, яка, на думку правоохоронців, могла мати приналежність до опозиції. Ідентифікація відбувалась за символікою "України без Кучми" чи навіть просто українською мовою, якою спілкувались "підозрювані".

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Загалом у той день за ґратами опинилось понад 300 людей. 18 з них отримали максимальні покарання за обвинувачення в організації масових заворушень. Після березневого розгрому акція "Україна без Кучми" пішла на спад. За підтримку вимог протестувальників з посту прем'єр-міністра "полетів" Віктор Ющенко. За кілька місяців він заснував свою партію "Наша Україна". Разом із "Блоком Юлії Тимошенко" і Соціалістичною партією Олександра Мороза вони формували спільний фронт "антикучмівської" опозиції. Антивладні настрої підсилювали комуністи та націоналісти.

Якими були наслідки скандалу довкола "плівок Мельниченка"

Прикрившись силовиками Кучма не так переживав за внутрішні протести, як за те, що "кучмагейт" вийшов за межі країни. У "плівках Мельниченка" була інформація про продаж Україною зброї Саддаму Хусейну в 2000 році, коли Ірак був під санкціями. Мовилося про українські автоматизовані станції радіотехнічної розвідки, системи "Кольчуга", які розширювали протиповітряну оборону Іраку.

Це був справжній скандал і стосунки з Білим домом зіпсувалися. Реальних доказів того, що кольчуги Хусейна українські, а не, наприклад, російські, Сполучені Штати ніколи не доведуть. Вашингтон не дав Києву обіцяних 50 мільйонів доларів підтримки і заморозив співпрацю з Кучмою загалом. Згодом з'явилася інформація, що майор Мельниченко намагався продавати плівки, оригінали записів він нікому не показував – і плівки із Банкової нарешті перестали розцінювати як серйозне джерело інформації та водночас компромату.

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Однак те, що зробили впродовж 2000 – 2001 років, мовиться про всі наслідки "кучмогейту", підштовхнуло Банкову в обійми Москви і заморозило хоч і маленький, але все-таки рух України у напрямку Заходу.

Перший незрячий альпініст піднявся на Евересту

Навколо постійно відбувається щось, у що важко повірити. У 2001 році однією із таких подій стало сходження на найвищу вершину планети Еріка Вайхенмаєра – першого незрячого альпініста. Цей чоловік попри великі труднощі взявся за мрію підкорити найвищі точки кожного континенту. Він поступово втілював її – 7 вершин за 13 років.

В історії альпінізму на Еверест намагалися піднятися 29 людей з інвалідністю. Лише 15 з них вдалося добратися до вершини.



Вайхенмаєр сав першим незрячим альпіністом на Евересті / Фото CNN

Рік народження Вікіпедії

Перший рік нового тисячоліття став роком народження електронної енциклопедії, яка наразі є одним із основних джерел інформації. Загальна кількість читачів Вікіпедії у світі становить приблизно 495 мільйонів на місяць.

Ідея створити вільну електронну енциклопедію з'явилася ще в 1990-х роках. Проте остаточно розробити концепцію і запровадити її в життя вдалося філософу та фінансисту – американцям Ларрі Сенгеру і Джиммі Вельсу. Запустили сайт вдалося 15 січня 2001 року.

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Впродовж 30 років ресурс був безкоштовним. Він увійшов у п'ятірку найпопулярніших сайтів у глобальній мережі. Однак у 2021 році для великих корпорацій Вікіпедія запропонувала новий платний сервіс Wikimedia Enterprise – глобальна база даних.

Для звичайних користувачів Вікіпедії умови використання залишилися попередніми, тобто безкоштовними. Проте корпорації, які захочуть купувати у Wikimedia дані зможуть зекономити на співробітниках, які займаються адаптацією інформації від Вікіпедії для потреб компанії.

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Нідерланди перші легалізували одностатеві шлюби

Знаковим 2001 рік став у аспекті соціальних програмі і громадянських прав. 1 квітня Нідерланди стали першою країною світу, в якій легалізували одностатеві шлюби. Королева Беатрікс підписала відповідний закон, раніше ухвалений двома палатами Генеральних штатів.

Наразі реєстрацію таких шлюбів узаконено у 28 країнах. Відповідна карта Європи має такий вигляд:

країни, де одностатеві шлюби визнаються на рівні з традиційними;

країни, де діє закон про цивільний союз як альтернативу традиційному шлюбу, зберігається відмінність в термінології;

держави, де діє обмежене визнання спільного проживання;

і країни, де визнають лише ті одностатеві шлюби, які укладені за кордоном.



Закон підписала королева Беатрікс / Фото Picture Alliance

Україна належить до тих країн, де Конституція визнає шлюбом союз лише чоловіка та жінки.

Папа Іван Павло ІІ відвідав Україну

У 2001 році сталася ще одна знакова для значної кількості українців подія. У Борисполі приземлився літак з Ватикану. Папа Іван Павло ІІ відвідав Київ та Львів. Напередодні візиту проти приїзду католицького понтифіка активно виступала Російська православна церква, яка звинувачувала Ватикан у прозелітизмі, мовляв, Україна – "канонічні землі російського православ'я".

Ні для кого більше серед інших віросповідань приїзд понтифіка не мав незвичний вигляд. Нагоду зустрітися із духовним лідером ХХ століття використала українська світська влада. Загалом для України цей візит був так званим знаком розриву із радянським антирелігійним минулим і декларацією прихильності до західних цінностей, оборонцем яких був Іван Павло ІІ.



Папа Іван Павло ІІ відвідав Київ та Львів / Фото EPA

Під час перебування Папи Римського у Києві у різних заходах взяло участь понад 200 тисяч, у Львові – понад 2 мільйони вірян. Проповіді та меси Іван Павло ІІ служив українською мовою. Він вітав українців із бажанням будувати свою країну, закликав, аби це будівництво відбувалося на принципах людяності і духовності.

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Папа закликав не піддаватися спокусі трудової міграції і своїми талантами служити розвитку та благоустрою України. У Львові під час зустрічі з понтифіком небо захмарилося та пішов дощ, але під час промови Івана Павла ІІ з-за хмар вийшло сонце. Візит понтифіка зарядив українців оптимізмом і вірою в новий день. Це стало у пригоді, коли прийшли важкі випробування.

Терористичний акт 11 вересня

11 вересня 2001 року Нью-Йорк працював, рухався і просто жив як завжди, в шалено-звияному темпі. Удар був раптовим. Ісламісти захопили 4 літаки зранку 11 вересня. 19 викрадачів взяли під контроль 4 комерційні авіалайнери. Для викрадення були відібрані великі літаки з довгими рейсами, оскільки вони несли на борту більші запаси палива.

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Один із захоплених ваххабітами літаків врізався у Північну вежу Світового торгового центру в Нижньому Манхеттені. Через 10 хвилин наступний влетів у Південну вежу. За годину і 42 хвилини обидві 110-поверхові вежі обвалились. Ще один літак з пасажирами врізався у фасад штаб-квартири американських військ – пентагону. Останній із чотирьох викрадених – впав у полі, на ньому зав'язалась бійка пасажирів з викрадачами.

Є припущення, що літак мав впасти на Капітолій або Білий дім. Внаслідок терактів загинуло майже 3 тисячі людей. Через тиждень кількість жертв зросла до 6 тисяч. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична ісламістська організація "Аль-Каїда". "Натхненником" був один із її лідерів Усама Бен Ладен. Білий дім оприлюднив результати розслідування, за яким нитки ініціаторів теракту вели до лідерів "Аль-Каїди" в Афганістані та Іраку.

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7 жовтня 2001 року почалася війна в Афганістані, коли американські та британські війська ініціювали повітряні бомбардування, спрямовані на табори "Талібан" і "Аль-Каїда", а потім вторглися в Афганістан із сухопутними військами спецназу.

Падіння літака Ту-154

Всього за кілька тижнів після терактів 11 вересня над Чорним морем впав пасажирський Ту-154. Загинуло 88 людей та 16 членів екіпажу. Причини його падіння досі оповиті таємницею.

Втретє в Криму українські та російські військові проводили спільні навчання. "Форватер миру" був відпрацюванням сценарію миротворчої місії у межах спільних навчань та стрільби військ протиповітряної оборони. 4 жовтня з радарів зник пасажирський Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс 1812 по маршруту Тель-Авів – Новосибірськ.

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На борту літака було 66 пасажирів і 12 членів екіпажу. За висновком Міждержавного авіаційного комітету, Ту-154 був ненавмисно збитий ракетою українського комплексу С-200, запущеною під час навчань. Разом з тим деталі цієї катастрофи досі не з'ясовані. Літак вибухнув у зоні російської відповідальності. Український повітряний простір був для літаків закритий, а російський, власне де пролітав лайнер – ні.

Росіяни під час розслідування міняли риторику. Початкова версія – теракт. Пізніше і російсько-українські навчання в Криму почали називатися українськими і причиною ураження однозначно вказувалося потрапляння української ракети.

Лайнер могли збити росіяни

Українські пошукові кораблі, які вирушили із Севастополя в квадрат ймовірного падіння літака і ракети, були зупинені російськими військовими суднами. Міждержавний авіаційний комітет, з офісом у Москві, за 2 тижні визначив головною версією катастрофи влучення української ракети С-200. В Україні з цим не погоджувались, але президент вибачився перед усіма, кого зачепила трагедія.

Авіакатастрофа сталася через трагічний фатальний збіг обставин – ненавмисне ураження літака ракетою військ ППО України. Звертаюсь з вибаченнями до сімей, рідних і близьких, всіх, кого спіткало це велике горе,

– казав Леонід Кучма у жовтні 2001 року.

Хоча розслідування деталей катастрофи підводило до дивних висновків, що визнання відповідальності – швидше політичне рішення, ніж наслідок фатальної помилки. Адже визначена російським міждержавним авіаційним комітетом точка підриву ракети – ззаду, зліва і за 15 метрів над корпусом літака – не відповідає принципу наведення ракети С-200.



Кучма міг прикривати Путіна / Фото "Радіо Свободи"

Натомість сталеві кульки, знайдені в уламках літака, діаметром менші від начинки ракети С-200. Крім того, на них виявили тільки сліди тротилу, хоча ракетна начинка складається на 80% з гексогену. Також сліди ураження вказують, що вибух був не ззовні, а зсередини. І це вказує на відкинуту росіянами версію "теракту".

А те, що підлітаючи до кордонів колишнього СНД літак не подавав обов'язкового сигналу "Я свій", який могла б розпізнати система протиповітряної оборони і автоматично заблокувати кнопку "пуск", і те, що Ту-154 зник з радарів у російській зоні відповідальності – може свідчити про ще одну відкинуту версію – що лайнер збили під час навчань, але не українці, а росіяни.

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Кучма ж просто прикрив Путіна, в якого горіла земля під ногами через затоплений Курськ, пожежу в Останкіно і не розв'язані проблеми в Чечні. Україна виплатила по 200 тисяч доларів компенсації за кожного загиблого пасажира за формулою ex gratia – тобто з гуманітарних міркувань, без визнання провини. Ніякі претензії до України на міждержавному рівні не висували.



У 2007 році Генеральна прокуратура України остаточно закрила кримінальну справу за фактом катастрофи, не знайшовши доказів того, що Ту-154 був збитий українською ракетою. У 2011 році український суд, посилаючись на висновки слідства, відмовив у компенсації за літак російській авіакомпанії "Сибирь". У міжнародні суди росіяни з цією справою не пішли через натягнуті висновки свого міждержавного авіаційного комітету, які в міжнародному арбітражі неможливо було б втримати вкупі.

Революція компанії Apple

2001 рік став відправною точкою і для багатьох інших, приємніших подій, які мали величезне значення для майбутнього. Компанія Apple почала революцію у сфері цифрових гаджетів з першими прото-сенсорними iPod, у звичний лексикон увійшли нові слова. Вундеркіндів називали "Гаррі Поттерами", а малоприємних людей, від яких постійно тригерить – орками.

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23 жовтня із слоганом "1000 пісень у вашій кишені" Стів Джобс анонсував вихід портативного плеєра iPod з жорстким диском на 5 гігабайтів. Гаджет легко керувався просто водячи пальцем по обідку на корпусі. Зважаючи, що все досі було "кнопковим" – в руках Джобса була реальна новинка.

Тоді його ціна становила 399 доларів. Джобс переконував, що в перерахунку на кількість пісень це не так вже й багато, адже дає вартість однієї пісні у 30 центів, а це менше, ніж оплата за такою ж формулою сотні пісень у MP3 плеєрі чи CD-плеєрі.

Прем'єра "Гаррі Поттера"

4 листопада в Лондоні відбулась прем'єра фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". Головні ролі виконали 12-річні Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та 11-річна Емма Вотсон. Перед початком роботи над фільмом Джоан Роулінг, авторка "потеріани" домовилася з продюсерами, що всі актори мають бути британцями.



В Лондоні відбулась прем'єра першого фільму про Гаррі Поттера / Фото Warner Bros. Pictures

Акторів з інших країн запрошували тільки тоді, коли цього вимагав сценарій. Стрічка вийшла напрочуд милою і видовищною. Касові збори і в США, і в інших країнах це лише підтверджували. Загалом у світі стрічка заробила 974 мільйони доларів. Це був найкасовіший фільм 2001 року, тоді фільм посів друге місце у списку найприбутковіших фільмів. Поки продюсери рахували прибутки, Джоан Роулінг писала продовження пригод хлопчика-чарівника, у світі починалася "потероманія".

Екранізація роману Толкіна "Володар перснів"

Ще одна знакова подія у світі відпочинку і розваг, а також новинок кінематографу – прем'єра 10 грудня одного з основних романів Джона Роуела Толкіна "Володар перснів". "Братерство персня" – був першою частиною задуманої режисером Пітером Джексоном трилогії.

Фільм з бюджетом у 94 мільйони доларів у прокаті зібрав 870 мільйонів і зайняв п'яте місце у рейтингу прокатних зборів за усю історію. Стрічка отримала 4 нагороди Оскар та ще 68 нагород, вона була представлена у 81 номінації.

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Під час зйомок кіноепосу в Новій Зеландії в тамтешньому уряді з'явилася спеціальна посада міністра зі справ, пов'язаних з питаннями зйомок "Володаря перснів". Згодом виявилося, що не дарма – статистика вказує, що завдяки зйомкам хобітів, ельфів, відважних гондорців і орків, казна Нової Зеландії поповнилася на 200 мільйонів доларів.

У 2002 році початок трилогії "Володаря перснів" отримав 4 нагороди Оскар із 13 номінацій. Деякі кадри помандрували інтернетом в майбутнє, наприклад, цитата Бороміра перед початком подорожі у підземне царство "Одному в Мордор так просто не пройти". Звідси "ростуть ноги" всіх мемів про те, що "Не можна просто так щось взяти і зробити".

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