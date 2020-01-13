Коли востаннє військові збивали пасажирські літаки: сумна статистика авіакатастроф

Днями Іран визнав, що його військові "ненавмисно" збили український літак МАУ у небі над Тегераном. Проте історія знає чимало випадків, коли пасажирські літаки збивали ракетами чи обстрілювали з військових винищувачів. Інколи це траплялося випадково, але частіше – цілком свідомо. Про найбільш значні випадки збиття пасажирських літаків військовими за останні 50 років – читайте далі.

Падіння Libyan Arab Airlines

Літак лівійських авіаліній Libyan Arab Airlines у 1973 році прямував з Триполі до Каїра.

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Через погані погодні умови літак збився з курсу. На перехоплення вилетіли ізраїльські винищувачі та відкрили вогонь по лайнеру. Внаслідок пошкодження літак розбився об дюни. Загинули 108 людей. ООН не застосувала жодних санкцій щодо Ізраїлю.

Ця територія найбільш чутлива до військових дій у регіоні. Тож цивільні транспортні засоби не мали б пересуватись там. Їм мали б донести цей наказ. Відтак згідно з такими обставинами, я можу зрозуміти дії військових,

– наголосив міністр оборони Ізраїлю у 1973 році Моше Даян.



Літак лівійських авіаліній Libyan Arab Airlines

Збиття корейських літаків СРСР

У наступні 10 років, СРСР двічі збивали літаки корейських авіаліній. І в обох випадках радянська влада не визнавала своєї провини. У 1978 році корейський літак здійснював переліт з Парижа до Сеула. Під час перельоту він помилково потрапив до повітряного простору СРСР у районі Мурманська. На його перехоплення вилетіли два винищувачі Су-15 та атакували борт, сприйнявши його за американський літак-розвідник. Пілотам вдалося посадити літак на замерзле озеро в Карелії, загинули два пасажири.



Корейський Boeing 707 після аварійної посадки на озеро Корпіярві

Дивіться фото авіакатастрофи Boeing 707:

У 1983 році трагічна історія повторилася, проте усі 269 людей на борту загинули, серед них і конгресмен США Ларрі Макдональд. Корейський "Боїнг" 747 збився з курсу та залетів на територію СРСР, після чого радянські винищувачі випустили дві ракети у судно. Лайнер впав у води Татарської протоки поблизу острова Монерон.

СРСР ніяких компенсацій не виплачував і взагалі аж до кінця свого існування відмовлявся взяти на себе відповідальність за падіння літака. Сороковий президент США Рональд Рейган засудив таку поведінку Радянського Союзу.

Попри жорстокість їх злочину, світову реакцію та докази їх участі, Радянський Союз відмовився сказати правду. Вони наполегливо відмовлялися визнати, що їх винищувачі відкрили вогонь по корейських літаках,

– сказав Рейган.



Корейський "Боїнг" 747

Авіакатастрофа компанії "Сибір" над Чорним морем

У жовтні 2001 року над Чорним морем розбився літак Ту-154. Він летів з Тель-Авіва до Новосибірська. Тоді поблизу Керчі у морі проходили військові навчання. Росія звинуватила Україну у тому, що саме наша ракета влучила у літак. Загинули всі 66 пасажирів та 12 членів екіпажу.



Авіакатастрофа компанії "Сибір" над Чорним морем

Тодішній президент Леонід Кучма визнав провину, назвавши це помилкою військових. Україна виплатила майже 15 мільйонів доларів родинам загиблих. Вже у 2011 році український суд дійшов висновку, що українська ракета не могла влучити у російський літак. Провину України так і не було доведено.

Ви подивіться навколо, що відбувається у світі та Європі? Що ми перші чи останні. Не треба робити з цього трагедію, якщо сталася помилка. Помилки трапляються всюди,

– заявив другий Президент України Леонід Кучма.

Трагедія з МН17

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing 777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.



Збиття "Боїнга" у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Авіатроща МАУ у Тегерані

Зранку 8 січня літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранською ракетою. Літак Boeing 737-800 атакували приблизно за годину після того, як Іран обстріляв ракетами американські бази в Іраку. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко опублікував список пасажирів, які зареєструвалися на рейс літака МАУ, який розбився в Тегерані: громадяни Ірану – 82; громадяни Канади – 63; громадяни Швеції – 10; громадяни Афганістану – 4; громадяни Великобританії – 3; громадяни Німеччини – 3; громадяни України – 11 (2 пасажири та 9 членів екіпажу). Усі вони загинули.

До теми: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

Усім українським авіакомпаніям заборонили виконувати рейси в Іран та Ірак, доки не будуть з'ясовані усі деталі авіакатастрофи. Авіакатастрофу в Ірані з українським Boeing 737 міг спричинити удар ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Влада Ірану визнала свою причетність до збиття пасажирського літака.



Збиті військовими цивільні літаки / Інфографіка 24 канал