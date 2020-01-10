Пасажирські літаки, які збивали військові: найвідоміші випадки в історії

Історія знає чимало випадків, коли пасажирські літаки збивали ракетами чи обстрілювали з військових літаків. Інколи це було випадково, та частіше – цілком свідомо. Через це виникали міжнародні скандали. Та бували випадки, коли сторони конфлікту навіть не перепрошували за забрані життя. Про найбільш значні випадки збиття пасажирських літаків військовими – у матеріалі 24 каналу.

Статистика збитих пасажирських літаків нараховує понад 30 випадків. І трагедія українського літака МАУ, який впав в Ірані 8 січня, може доповнити список.

Нагадаємо, зранку 8 січня в Ірані розбився український літак Boeing 737-NG авіакомпанії МАУ. Лайнер прямував з Тегерану до Борисполя. Усі 176 людей на борту загинули: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

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У американському Пентагоні вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон. Дослідники з Bellingcat підтвердили геолокацію відео, на якому видно, як літак вибухає в повітрі.



Причини версії катастрофи літака МАУ в Ірані (інфографіка 24 каналу)

Катастрофа сталася після того, як Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку.

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Перше в історії збиття пасажирського літака

Військові збивали пасажирські літаки з моменту масового поширення авіації. Перший такий випадок був зафіксований 24 серпня 1938 року, коли японський винищувач обстріляв літак Douglas DC-2, що перебував у спільному управлінні Національної авіакомпанії Китаю та Pan American. З 18 пасажирів та членів екіпажу 15 загинуло, коли літак здійснив вимушену посадку на воду для уникнення атаки.

Варто відзначити, що згодом цей літак відремонтували та він знову здійснював рейси. Аж поки 26 жовтня 1940 року він не був знищений японськими винищувачами в аеропорту Чжаньї Цюй одразу після посадки. Дев'ять осіб загинуло.

Згодом під час Другої світової війни як мінімум двічі військові збивали цивільні літаки. 3 березня 1942 року під час польоту з Бандунгу (місто в сучасній Індонезії) до австралійського міста Брум літак Douglas DC-3 було атаковано трьома японськими винищувачами Mitsubishi A6M. Внаслідок атаки літак розбився на пляжі поблизу міста Брум. Загинуло 4 пасажири. На борту літака були діаманти вартістю до 300 тисяч фунтів стерлінгів. Майже всі вони були втрачені.

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Ще один пасажирський Douglas DC-3 1 червня 1943 року був атакований вісьмома Junkers Ju 88, що належали Німеччині. Він летів з португальського Лісабона до аеропорту Вайтчерч у англійському Бристолі. Загинули всі 17 осіб, які перебували на борту. Серед них і популярний в той час актор Леслі Говард.

Болгарські винищувачі збили ізраїльський літак

Рейс 402 El AL (Лондон – Тель-Авів, через Відень і Стамбул)

Дата катастрофи: 27 липня 1955 року

Кількість жертв: 58 пасажирів та членів екіпажу

Причина катастрофи: збитий болгарським винищувачем МіГ-15

Наслідки: Болгарія визнала свою вину та виплатила компенсацію

Якщо попередні випадки були у військовий час, то збиття літака Lockheed L-049 Constellation ізраїльської авіакомпанії El Al відбулося вже у мирний час. Рейс 402 пролягав з Лондона через Відень та Стамбул до Тель-Авіва. Однак на шляху до Туреччини літак збився з курсу через сильну грозу та поламку навігаційного обладнання та залетів у повітряний простір Болгарії. На його перехоплення були підняті літаки Міг-15. Вони супроводжували лайнер аж до кордону з Грецією. Неподалік від міста Петрич літак було збито. В офіційному звіті про причини катастрофи лайнера повідомляється, що літак розвалився в повітряному просторі через вибух, викликаний попаданням снаряда великого калібру в праве крило і задню частину фюзеляжу.



Меморіал загиблим пасажирам рейсу 402 в Тель-Авіві (фото: wikipedia.org)

Болгарія визнала свою провину на наступний день після трагедії, проте заявила, що ізраїльський лайнер порушив повітряний простір, відмовився виконати вимогу військових і намагався втекти від переслідування.

Через вісім років після трагедії болгарська влада погодилася виплатити Ізраїлю компенсацію в розмірі 195 тисяч доларів. Родичам жертв інших національностей також були виплачені компенсації.

Варто відзначити, що за часів холодної війни Болгарія входила до Варшавського договору, в той час як Ізраїль був союзником США.

Ізраїль збив лівійський літак

Рейс 114 Libyan Arab Airlines (Триполі – Каїр, через Бенгазі)

Дата катастрофи: 21 лютого 1973 року

Кількість жертв: 108 пасажирів і членів екіпажу, п'ять людей вижили

Причина катастрофи: розбився об дюну після підбиття ізраїльськими винищувачами

Наслідки: Ізраїль визнав свою вину та виплатив компенсації

Ізраїль причетний і до наступної найбільшої катастрофи цивільного літака. Та якщо у першому випадку збили їхній лайнер, то цього разу удару завдали вони. І знову причиною стала погана погода. Літак Boeing 727 авіакомпанії Libyan Arab Airlines виконував рейс з лівійського Триполі до Каїру в Єгипті із зупинкою в Бенгазі. Над північним Єгиптом він потрапив у піщану бурю та збився з курсу. В результаті втрати орієнтації лайнер опинився над окупованим Ізраїлем Синайським півостровом. Йому на перехоплення відправили два ізраїльські винищувачі F-4 Phantom II. Вони помахами крил (міжнародний сигнал, що означає вимогу слідувати за винищувачем) наказали Boeing 727 слідувати за ними на військову базу. Однак переговорів між пілотами не було.

Далі існують дві версії подій. За однією, капітан Boeing 727 вирішив, що військові літаки лише допомогли йому знайти шлях до аеропорту, тому він повернув на захід, коли побачив наземні орієнтири. За другою, на такий маневр він пішов через те, що між Лівією та Ізраїлем були напружені стосунки, і він не хотів садити літак на військову базу.

Коли ж літак почав змінювати курс, ізраїльські винищувачі отримали дозвіл на відкриття вогню. Лайнер отримав серйозні пошкодження та розбився об дюну при здійснені аварійної посадки. Загинули 108 зі 113 осіб, що перебували на борту. П'ятьом людям, включаючи другого пілота, вдалося вижити.

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Всі тридцять членів Міжнародної організації цивільної авіації засудили дії Ізраїлю. Згодом керівництво країни висловило співчуття сім'ям загиблих і виплатило їм компенсацію. Однак більшість з них відмовилися від запропонованих виплат, оскільки це означало б "визнання Ізраїлю".

СРСР проти корейських Boeing

Рейс 902 Korean Air Lines (Париж – Сеул, з зупинкою в Анкорідж)

Дата катастрофи: 20 квітня 1978 року

Кількість жертв: 2 пасажирів

Причина катастрофи: збитий радянським винищувачем-перехоплювачем Су-15

Наслідки: СРСР не визнавав своєї вини

Радянські винищувачі двічі збивали корейські літаки, які залітали в повітряний простір СРСР. Перший випадок стався ще 20 квітня 1978 року. Тоді Boeing 707 авіакомпанії Korean Air здійснював рейс 902 (переліт з Парижа в Сеул з дозаправкою в Анкоріджі). В районі Гренландії екіпаж помилково розвернув літак та потрапив у повітряний простір СРСР в районі Мурманська. Після того, як лайнер не відповів на запити диспетчерів, в повітря було піднято перехоплювач Су-15, який атакував лайнер, прийнявши його за американський літак-розвідник. Згодом за Boeing 707 підняли ще один Су-15.

Незважаючи на втрату частини крила, літак здійснив аварійну посадку на замерзле озеро в Карелії. Два пасажири загинули, решта 97 пасажирів разом з 12 членами екіпажу були доставлені на вертольотах в карельське місто Кемь. Винними було визнано пілота та штурмана літака, однак згодом їх помилували.



Корейський Boeing 707 після аварійної посадки на озеро Корпіярві (фото: Рамблер)

Керівництво СРСР виставило Південній Кореї рахунок на 100 тисяч доларів на покриття витрат, пов'язаних з інцидентом. Сам пошкоджений літак розібрали на частини – авіакомпанія відмовилася від нього, щоб не оплачувати операції з евакуації.

Рейс 007 Korean Air Lines (Нью-Йорк – Сеул, з зупинкою в Анкорідж)

Дата катастрофи: 1 вересня 1983 року

Кількість жертв: 269 пасажирів і членів екіпажу

Причина катастрофи: збитий радянським винищувачем-перехоплювачем Су-15

Наслідки: СРСР не визнавав своєї вини, розслідування закінчилося аж після розпаду Радянського Союзу

Та найбільша катастрофа відбулася 1 вересня 1983 року. Тоді теж літак Korean Air Lines (цього разу Boeing 747) залетів у повітряний простір СРСР. Однак цього разу ніхто з 269 осіб (246 пасажирів і 23 члени екіпажу), що були на борту, не вижив. Серед загиблих був конгресмен США Ларрі Макдональд.

Ще після вильоту з Анкоріджа, де літак зупинявся на дозаправку, він почав відхилятися від курсу. При наближенні до Камчатки на перехоплення корейського літака були підняті винищувачі Су-15. Після чого борт покинув повітряний простір Радянського Союзу, а винищувачі повернулися на базу. Та згодом рейс 007 повторно перетнув повітряний простір СРСР над островом Сахалін. Максимальне відхилення від курсу досягало 500 кілометрів. Винищувач наздогнав порушника і деякий час супроводжував його, подаючи попереджувальні сигнали. О 18:26 надійшов наказ із землі про знищення лайнера. В результаті попадання двох ракет лайнер впав у води Татарської протоки поблизу острова Монерон.

Уламки літака знайшли лише через два місяці радянські водолази. При цьому СРСР, США, Японія та Південна Корея шукали їх окремо один від одного. Збиття літака погіршило відносини між країнами.

СРСР ніяких компенсацій не виплачував і взагалі аж до кінця свого існування відмовлявся прийняти на себе відповідальність за падіння літака. Спочатку влада СРСР стверджувала, що не знає про інцидент, а потім заявила, що вони збили шпигунський, а не пасажирський лайнер.

Підсумки розслідування були опубліковані в 1993 році. Міжнародна організація цивільної авіації прийшла до висновку, що Boeing 747-230 потрапив у повітряний простір СРСР через навігаційну помилку і був збитий, оскільки його прийняли за розвідувальний літак.

Варто відзначити, що на територіях, над якими пролетів корейський Boeing, розміщені військові об'єкти, і польоти іноземних літаків в цьому районі були заборонені. У той же час в повітрі перебував американський літак-розвідник RC-135, який на деякий час зблизився з пасажирським лайнером. Тож подальший політ Boeing радянські військові і сприйняли за американського розвідника.

Американський крейсер знищив іранський літак над Перською затокою

Рейс 655 Iran Air (Тегеран – Дубай, з посадкою в Бендер-Аббас)

Дата катастрофи: 3 липня 1988 року

Кількість жертв: 290 пасажирів і членів екіпажу

Причина катастрофи: збитий ракетою з крейсера США Vincennes

Наслідки: США виплатили компенсацію після звернення Ірану в Міжнародний суд ООН

Між США та Іраном вже були напружені відносини через збиття пасажирського лайнера. Однак тоді літак збили американці. Зробив це ракетний крейсер "Vincennes" зенітною ракетою RIM-66 Standard, перебуваючи в територіальних водах Ірану.



Ракетний крейсер USS Vincennes, який збив іранський літак (фото: wikipedia.org)

На той час тривала ірано-іракська війна. США направила свій ракетний крейсер "USS Vincennes" в Ормузьку протоку для захисту кувейтських танкерів, які перевозили нафту. Перед тим екіпаж корабля провів бій проти іранських військових катерів. Тож літак Airbus A300B2-203 рейсу IR655 був прийнятий за іранський винищувач F-14 (літак вилетів з аеропорту Бендер-Аббас, який служив не тільки комерційним аеропортом, а й аеродромом базування іранських F-14). З крейсера запустили дві зенітні ракети. Одна з них потрапила в ціль, літак розвалився в повітрі. Загинули всі, хто перебував на борту – 290 осіб.

Незважаючи на те, що в момент атаки американський крейсер перебував у територіальних водах Ірану, США обмежилися лише вираженням жалю з приводу смерті пасажирів. Однак Іран подав позов у Міжнародний суд ООН. І лише у 1996 році США погодилися виплатити родичам загиблих в катастрофі іранців компенсацію в розмірі 61,2 мільйона доларів. Відшкодовувати вартість літака Вашингтон відмовився.

Літак президента Руанди

Дата катастрофи: 6 квітня 1994 року

Причина катастрофи: збиття з ПРЗК

Наслідки: військовий переворот в Руанді та геноцид місцевого населення

Якщо у попередніх випадках мали місце атаки військових на цивільні літаки, то цього разу мова йтиме про напад невідомих осіб. Однак оминути таку подію неможливо. 6 квітня 1994 року при заході на посадку в місті Кігалі був збитий літак Dassault Falcon 50. На його борту перебували президенти двох країн – Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра. Літак повертався з Танзанії, де обидва президенти брали участь в міжнародній конференції.

Саме ця катастрофа є однією з причин військового перевороту та геноциду в Руанді. Тоді внаслідок масових вбивств у країні загинуло щонайменше 800 тисяч осіб – 20% усього населення країни.

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Відповідальність за цей теракт так ніхто на себе і не взяв. Його приписували повстанцям з Руандського патріотичного фронту або проурядовим екстремістам з Хуту Повер.

Катастрофа Ту-154 над Чорним морем

Рейс SBI-1812 авіакомпанії "Сибір" (Тель-Авів – Новосибірськ)

Дата катастрофи: 4 жовтня 2001 року

Кількість жертв: 78 пасажирів і членів екіпажу

Причина катастрофи: збитий ракетою під час навчань

Наслідки: Україна виплатила компенсацію родичам загибилих, але винною себе не визнала

Україна теж "причетна" до збиття пасажирського лайнера військовими. Хоча в суді цю причетність доведено не було.

4 жовтня 2001 року над Чорним морем розбився літак Ту-154. Він летів з Тель-Авіва до Новосибірська. Загинули всі 66 пасажирів (з них 51 громадянин Ізраїлю та 15 громадян Росії) та 12 членів екіпажу.

У той час на полігоні Чорноморського флоту Російської Федерації на мисі Опук неподалік Керчі відбувалися спільні українсько-російські навчання з протиповітряної оборони.

Тож Міждержавний авіаційний комітет, який був створений Росією після катастрофи, визнав, що літак могла випадково збити українська ракета системи С-200В.

26 грудня 2003 було підписано договір між Росією і Україною "Про врегулювання претензій", за яким Україна виплачує родичам загиблих компенсації без визнання юридичної відповідальності. Загалом Україна виплатила майже 15 мільйонів доларів.

При цьому у 2011 році під час розгляду судового позову авіакомпанії "Сибір", український суд дійшов висновку, що українська ракета не могла влучити в російський літак.

Авіакатастрофа рейсу MH-17 в небі над Донбасом

Рейс MH-17 компанії Malaysia Airlines (Амстердам – Куала-Лумпур)

Дата катастрофи: 17 липня 2004 року

Кількість жертв: 298 пасажирів і членів екіпажу

Причина катастрофи: збитий ракетою ЗРК "Бук"

Наслідки: санкції проти Росії

Найбільш відома катастрофа, яка сталася в Україні. 17 липня 2014 року Boeing 777-200ER компанії Malaysia Airlines вилетів з Амстердаму та направлявся в Куала-Лумпур. На його борту було 283 пасажири (серед них 80 дітей) та 15 членів екіпажу.

Неподалік міста Торез Донецької області в літак влучила ракета ЗРК "Бук", після чого лайнер впав. Ракета була випущена російськими військовими, які допомагали окупантам у війні проти української армії на Донбасі. Терористи спочатку заявили, що вони збили транспортний літак АН-26 української армії. Однак коли стало відомо, що був збитий пасажирський лайнер, видалили свої повідомлення.



Окупаційні війська на місці катастрофи MH-17 (фото: Bird-in-flight)

Міжнародне розслідування встановило, що літак збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (Російська Федерація). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака. Москва відкидає причетність до катастрофи.

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За офіційною версією слідства у збитті "Боїнга" винні четверо підозрюваних – один із ватажків бойовиків на сході України Ігор Гіркін, російський генерал Сергій Дубінський, полковник РФ Олег Пулатов та українець, який воював за бойовиків – Леонід Харченко.

Суд над чотирма підозрюваними розпочнуть 9 березня 2020 року у Гаазі. Підозрювані отримали міжнародні ордери на арешт.



Катастрофа MH-17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу