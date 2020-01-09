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      Які місця у літаку найбезпечніші: інфографіка

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      Де найбезпечніші місця у літаку / 24 канал

      Більшість пасажирів, обираючи місця у літаку, звертають увагу на комфорт, але не на безпеку польоту. Втім в окремих частинах повітряного судна шанси вижити при авіакатастрофі найвищі.

      Експерти як один сходяться на думці, що найбезпечніші місця у літаку – у хвості. Він найчастіше залишається цілим при падінні борту, а шанси вижити там найвищі.

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      Важливо пам'ятати і про те, що першими при аварії виходять ті пасажири, які сидять ближче до аварійних виходів. Значно простіше вибратися і тим, хто сидить поруч з проходами.

      Ukr.media навіть наводить статистику, у якій частині літака люди найчастіше рятуються після аварії:

      • голова літака – 49% випадків;
      • середина – 56%;
      • хвіст – 69%.

      найбезпечніші місця у літаку
      Найбезпечніші місця у літаку / інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: авіація Жертви Публікації Аварії та ДТП Інфографіка Мотивація
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