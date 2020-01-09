Які місця у літаку найбезпечніші: інфографіка
Більшість пасажирів, обираючи місця у літаку, звертають увагу на комфорт, але не на безпеку польоту. Втім в окремих частинах повітряного судна шанси вижити при авіакатастрофі найвищі.
Експерти як один сходяться на думці, що найбезпечніші місця у літаку – у хвості. Він найчастіше залишається цілим при падінні борту, а шанси вижити там найвищі.
Важливо! Коли востаннє падали українські пасажирські літаки: катастрофи в Ірані та Греції
Важливо пам'ятати і про те, що першими при аварії виходять ті пасажири, які сидять ближче до аварійних виходів. Значно простіше вибратися і тим, хто сидить поруч з проходами.
Ukr.media навіть наводить статистику, у якій частині літака люди найчастіше рятуються після аварії:
- голова літака – 49% випадків;
- середина – 56%;
- хвіст – 69%.