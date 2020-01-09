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      Какие места в самолете самые безопасные: инфографика

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      Где самые безопасные места в самолете / 24 канал

      Большинство пассажиров, выбирая места в самолете, обращают внимание на комфорт, но не на безопасность полета. Но в отдельных частях воздушного судна шансы выжить при авиакатастрофе самые высокие.

      Эксперты как один сходятся во мнении, что самые безопасные места в самолете – в хвосте. Он чаще всего остается целым при падении борта, а шансы выжить там самые высокие.

      Важно! Когда последний раз падали украинские пассажирские самолеты: катастрофы в Иране и Греции

      Важно помнить и о том, что первыми при аварии выходят те пассажиры, которые сидят ближе к аварийным выходам. Значительно проще выбраться и тем, кто сидит рядом с проходами.

      Ukr.media даже приводит статистику, в какой части самолета люди чаще всего спасаются после аварии:

      • голова самолета – 49% случаев;
      • середина – 56%;
      • хвост – 69%.


      Где самые безопасные места в самолете / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы авиация Публикации Аварии и ДТП Инфографика Мотивация
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