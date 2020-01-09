Какие места в самолете самые безопасные: инфографика

Большинство пассажиров, выбирая места в самолете, обращают внимание на комфорт, но не на безопасность полета. Но в отдельных частях воздушного судна шансы выжить при авиакатастрофе самые высокие.

Эксперты как один сходятся во мнении, что самые безопасные места в самолете – в хвосте. Он чаще всего остается целым при падении борта, а шансы выжить там самые высокие.

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Важно помнить и о том, что первыми при аварии выходят те пассажиры, которые сидят ближе к аварийным выходам. Значительно проще выбраться и тем, кто сидит рядом с проходами.

Ukr.media даже приводит статистику, в какой части самолета люди чаще всего спасаются после аварии:

голова самолета – 49% случаев;

середина – 56%;

хвост – 69%.



Где самые безопасные места в самолете / инфографика 24 канала