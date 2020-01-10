Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории

История знает немало случаев, когда пассажирские самолеты сбивали ракетами или обстреливали с военных самолетов. Иногда это было случайно, но чаще вполне сознательно. Из-за этого возникали международные скандалы. Но бывали случаи, когда стороны конфликта даже не извинялись за отобранные жизни. О наиболее значительных случаях сбивания пассажирских самолетов военными – в материале 24 канала.

Статистика збитых пассажирских самолетов насчитывает более 30 случаев. И трагедия украинского самолета МАУ, который упал в Иране 8 января, может дополнить список.

Нпомним, утром 8 января в Иране разбился украинский самолет Boeing 737-NG авиакомпании МАУ. Лайнер направлялся из Тегерана в Борисполь. Все 176 человек на борту погибли: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.

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В американском Пентагоне считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон. Исследователи из Bellingcat подтвердили геолокацию видео, на котором видно, как самолет взрывается в воздухе.



Причины версии крушения самолета МАУ в Иране (инфографика 24 канала)

Катастрофа произошла после того, как Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

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Первое в истории сбивание пассажирского самолета

Военные сбивали пассажирские самолеты с момента массового распространения авиации. Первый такой случай был зафиксирован 24 августа 1938 года, когда японский истребитель обстрелял самолет Douglas DC-2, который находился в совместном управлении Национальной авиакомпании Китая и Pan American. Из 18 пассажиров и членов экипажа погибли 15, когда самолет совершил вынужденную посадку на воду для избежания атаки.

Стоит отметить, что впоследствии этот самолет отремонтировали и он снова совершал рейсы, пока 26 октября 1940 года не был уничтожен японскими истребителями в аэропорту Чжаньи Цюй сразу после посадки. Девять человек погибли.

Впоследствии во время Второй мировой войны как минимум дважды военные сбивали гражданские самолеты. 3 марта 1942 года во время полета из Бандунга (город в современной Индонезии) в австралийский город Брум самолет Douglas DC-3 был атакован тремя японскими истребителями Mitsubishi A6M. В результате атаки самолет разбился на пляже вблизи Брума. Погибло 4 пассажира. На борту самолета были бриллианты стоимостью до 300 тысяч фунтов стерлингов. Почти все они были утеряны.

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Еще один пассажирский Douglas DC-3 1 июня 1943 года был атакован восемью Junkers Ju 88, принадлежавшими Германии. Он летел из португальского Лиссабона в аэропорт Уитчёрч в английском Бристоле. Погибли все 17 человек, находившихся на борту. Среди них и популярный в то время актер Лесли Говард.

Болгарские истребители сбили израильский самолет

Рейс 402 El AL (Лондон – Тель-Авив, через Вену и Стамбул)

Дата крушения: 27 июля 1955 года

Количество жертв: 58 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит болгарским истребителем Миг-15

Последствия: Болгария признала свою вину и выплатила компенсацию

Если предыдущие случаи были в военное время, то сбитие самолета Lockheed L-049 Constellation израильской авиакомпании El Al произошло уже в мирное время. Рейс 402 пролегал из Лондона через Вену и Стамбул в Тель-Авив. Однако на пути в Турцию самолет сбился с курса из-за сильной грозы и поломки навигационного оборудования и залетел в воздушное пространство Болгарии. На его перехват были подняты самолеты Миг-15. Они сопровождали лайнер до границы с Грецией. Недалеко от города Петрич самолет был сбит. В официальном отчете о причинах катастрофы лайнера сообщается, что самолет развалился в воздушном пространстве из-за взрыва, вызванного попаданием снаряда крупного калибра в правое крыло и заднюю часть фюзеляжа.



Мемориал погибшим пассажирам рейса 402 в Тель-Авиве (фото: wikipedia.org)

Болгария признала свою вину на следующий день после трагедии, однако заявила, что израильский лайнер нарушил воздушное пространство, отказался выполнить требования военных и пытался скрыться от преследования.

Спустя восемь лет после трагедии болгарские власти согласились выплатить Израилю компенсацию в размере 195 тысяч долларов. Родственникам жертв других национальностей также были выплачены компенсации.

Стоит отметить, что во времена холодной войны Болгария входила в Варшавский договор, в то время как Израиль был союзником США.

Израиль сбил ливийский самолет

Рейс 114 Libyan Arab Airlines (Триполи – Каир через Бенгази)

Дата крушения: 21 февраля 1973 года

Количество жертв: 108 пассажиров и членов экипажа, пять человек выжили

Причина катастрофы: разбился об дюну после подбития израильскими истребителями

Последствия: Израиль признал свою вину и выплатил компенсации

Израиль причастен и к следующей крупнейшей катастрофе гражданского самолета. И если в первом случае сбили их лайнер, то в этот раз удар нанесли они. И снова причиной стала плохая погода. Самолет Boeing 727 авиакомпании Libyan Arab Airlines выполнял рейс из ливийского Триполи в Каир в Египте с остановкой в Бенгази. Над северным Египтом он попал в песчаную бурю и сбился с курса. В результате потери ориентации лайнер оказался над оккупированным Израилем Синайским полуостровом. Ему на перехват отправили два израильских истребителя F-4 Phantom II. Они взмахами крыльев (международный сигнал, что означает требование следовать за истребителем) приказали Boeing 727 следовать за ними на военную базу. Однако переговоров между пилотами не было.

Далее существуют две версии событий. По одной, капитан Boeing 727 решил, что военные самолеты только помогли ему найти путь к аэропорту, поэтому он повернул на запад, когда увидел наземные ориентиры. По второй, на такой маневр он пошел из-за того, что между Ливией и Израилем были напряженные отношения, и он не хотел сажать самолет на военную базу.

Когда же самолет начал менять курс, израильские истребители получили разрешение на открытие огня. Лайнер получил серьезные повреждения и разбился о дюну при совершении аварийной посадки. Погибло 108 из 113 человек, находившихся на борту. Пятерым людям, включая второго пилота, удалось выжить.

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Все тридцать членов Международной организации гражданской авиации осудили действия Израиля. Впоследствии руководство страны выразило соболезнования семьям погибших и выплатило им компенсацию. Однако большинство из них отказались от предложенных выплат, поскольку это означало бы "признание Израиля".

СССР против корейских Boeing

Рейс 902 Korean Air Lines (Париж – Сеул с остановкой в Анкоридже)

Дата катастрофы: 20 апреля 1978 года

Количество жертв: 2 пассажиров

Причина крушения: сбит советским истребителем-перехватчиком Су-15

Последствия: СССР не признавал своей вины

Советские истребители дважды сбивали корейские самолеты, которые залетали в воздушное пространство СССР. Первый случай произошел еще 20 апреля 1978 года. Тогда Boeing 707 авиакомпании Korean Air совершал рейс 902 (перелет из Парижа в Сеул с дозаправкой в Анкоридже). В районе Гренландии экипаж ошибочно развернул самолет и попал в воздушное пространство СССР в районе Мурманска. После того, как лайнер не отвечал на запросы диспетчеров, в воздух был поднят перехватчик Су-15, который атаковал лайнер, приняв его за американский самолет-разведчик. Впоследствии за Boeing 707 подняли еще один Су-15.

Несмотря на потерю части крыла, самолет совершил аварийную посадку на замерзшее озеро в Карелии. Два пассажира погибли, остальные 97 пассажиров вместе с 12 членами экипажа были доставлены на вертолетах в карельский город Кемь. Виновными были признаны пилот и штурман самолета, однако впоследствии их помиловали.



Корейский Boeing 707 после аварийной посадки на озеро Корпиярви (Фото: Рамблер)

Руководство СССР выставило Южной Корее счет на 100 тысяч долларов на покрытие расходов, связанных с инцидентом. Сам поврежденный самолет разобрали на части – авиакомпания отказалась от него, чтобы не оплачивать операцию по эвакуации.

Рейс 007 Korean Air Lines (Нью-Йорк – Сеул с остановкой в Анкоридже)

Дата катастрофы: 1 сентября 1983 года

Количество жертв: 269 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит советским истребителем-перехватчиком Су-15

Последствия: СССР не признавал своей вины, расследование закончилось аж после распада Советского Союза

Но самая крупная катастрофа произошла 1 сентября 1983 года. Тогда тоже самолет Korean Air Lines (на этот раз Boeing 747) залетел в воздушное пространство СССР. Однако на этот раз никто из 269 членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту, не выжил. Среди погибших был конгрессмен США Ларри Макдональд.

Еще после вылета из Анкориджа, где самолет остановился на дозаправку, он начал отклоняться от курса. При приближении к Камчатке на перехват корейского самолета были подняты истребители Су-15. После чего борт покинул воздушное пространство Советского Союза, а истребители вернулись на базу. Но впоследствии рейс 007 повторно пересек воздушное пространство СССР над островом Сахалин. Максимальное отклонение от курса достигало 500 километров. Истребитель догнал нарушителя и некоторое время сопровождал его, подавая предупредительные сигналы. В 18:26 поступил приказ с земли об уничтожении лайнера. В результате попадания двух ракет лайнер упал в воды Татарского пролива возле острова Монерон.

Обломки самолета нашли только через два месяца советские водолазы. При этом СССР, США, Япония и Южная Корея искали их отдельно друг от друга. Сбивание самолета ухудшило отношения между странами.

СССР никаких компенсаций не выплачивал и вообще вплоть до конца своего существования отказывался взять на себя ответственность за падение самолета. Сначала власти СССР утверждали, что не знают об инциденте, а потом заявили, что они сбили шпионский, а не пассажирский лайнер.

Итоги расследования были опубликованы в 1993 году. Международная организация гражданской авиации пришла к выводу, что Boeing 747-230 попал в воздушное пространство СССР из-за навигационной ошибки и был сбит, поскольку его приняли за разведывательный самолет.

Стоит отметить, что на территориях, над которыми пролетел корейский Boeing, размещены военные объекты, и полеты иностранных самолетов в этом районе были запрещены. В то же время в воздухе находился американский самолет-разведчик RC-135, который на некоторое время сблизился с пассажирским лайнером. Поэтому дальнейший полет Boeing советские военные и приняли за американского разведчика.

Американский крейсер уничтожил иранский самолет над Персидским заливом

Рейс 655 Iran Air (Тегеран – Дубай с посадкой в Бендер-Аббас)

Дата крушения: 3 июля 1988 года

Количество жертв: 290 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит ракетой с крейсера США Vincennes

Последствия: США выплатили компенсацию после обращения Ирана в Международный суд ООН

Между США и Ираном уже были напряженные отношения из-за сбития пассажирского лайнера. Однако тогда самолет сбили американцы. Сделал это ракетный крейсер "Vincennes" зенитной ракетой RIM-66 Standard, находясь в территориальных водах Ирана.



Ракетный крейсер USS Vincennes, сбивший иранский самолет (фото: wikipedia.org)

Тогда продолжалась ирано-иракская война. США направили свой ракетный крейсер "USS Vincennes" в Ормузский пролив для защиты кувейтских танкеров, которые перевозили нефть. Перед тем экипаж корабля провел бой против иранских военных катеров. Поэтому самолет Airbus A300B2-203 рейса IR655 был принят за иранский истребитель F-14 (самолет вылетел из аэропорта Бендер-Аббас, который служил не только коммерческим аэропортом, но и аэродромом базирования иранских F-14). С крейсера запустили две зенитные ракеты. Одна из них попала в цель, самолет развалился в воздухе. Погибли все находившиеся на борту – 290 человек.

Несмотря на то, что в момент атаки американский крейсер находился в территориальных водах Ирана, США ограничились лишь выражением сожаления по поводу смерти пассажиров. Однако Иран подал иск в Международный суд ООН. И только в 1996 году США согласились выплатить родственникам погибших в катастрофе иранцев компенсацию в размере 61,2 миллиона долларов. Возмещать стоимость самолета Вашингтон отказался.

Самолет президента Руанды

Дата катастрофы: 6 апреля 1994 года

Причина катастрофы: сбивание из ПРЗК

Последствия: военный переворот в Руанде и геноцид местного населения

Если в предыдущих случаях имели место атаки военных на гражданские самолеты, то в этот раз речь пойдет о нападении неизвестных лиц. Однако обойти такое событие невозможно. 6 апреля 1994 года при заходе на посадку в городе Кигали был сбит самолет Dassault Falcon 50. На его борту находились президенты двух стран – Руанды Жювеналь Хабиаримана и Бурунди Сиприен Нтарьямира. Самолет возвращался из Танзании, где оба президента участвовали в международной конференции.

Именно эта катастрофа является одной из причин военного переворота и геноцида в Руанде. Тогда в результате массовых убийств в стране погибли по меньшей мере 800 тысяч человек – 20% всего населения страны.

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Ответственность за этот теракт так никто на себя и не взял. Его приписывали повстанцам из Руандского патриотического фронта или проправительственным экстремистам из Хуту Повер.

Катастрофа Ту-154 над Черным морем

Рейс SBI-1812 авиакомпании "Сибирь" (Тель-Авив – Новосибирск)

Дата катастрофы: 4 октября 2001 года

Количество жертв: 78 пассажиров и членов экипажа

Причина крушения: сбит ракетой во время учений

Последствия: Украина выплатила компенсацию родственникам погибших, но виновной себя не признала

Украина тоже "причастна" к сбитию пассажирского лайнера военными. Хотя в суде эта причастность доказана не была.

4 октября 2001 года над Черным морем разбился самолет Ту-154. Он летел из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли все 66 пассажиров (из них 51 гражданин Израиля и 15 граждан России) и 12 членов экипажа.

В то время на полигоне Черноморского флота Российской Федерации на мысе Опук возле Керчи проходили совместные украинско-российские учения по противовоздушной обороне.

Поэтому Межгосударственный авиационный комитет, который был создан Россией после катастрофы, признал, что самолет могла случайно сбить украинская ракета системы С-200В.

26 декабря 2003 года был подписан договор между Россией и Украиной "Об урегулировании претензий", по которому Украина выплачивает родственникам погибших компенсации без признания юридической ответственности. В целом Украина выплатила почти 15 миллионов долларов.

При этом в 2011 году во время рассмотрения судебного иска авиакомпании "Сибирь", украинский суд пришел к выводу, что украинская ракета не могла попасть в российский самолет.

Авиакатастрофа рейса MH-17 в небе над Донбассом

Рейс MH-17 компании Malaysia Airlines (Амстердам – Куала-Лумпур)

Дата катастрофы: 17 июля 2004 года

Количество жертв: 298 пассажиров и членов экипажа

Причина катастрофы: сбит ракетой ЗРК "Бук"

Последствия: санкции против России

Наиболее известная катастрофа, которая произошла в Украине. 17 июля 2014 года Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур. На его борту было 283 пассажира (среди них 80 детей) и 15 членов экипажа.

Неподалеку от города Торез Донецкой области в самолет попала ракета ЗРК "Бук", после чего лайнер упал. Ракета была выпущена российскими военными, которые помогали оккупантам в войне против украинской армии на Донбассе. Террористы сначала заявили, что они сбили транспортный самолет АН-26 украинской армии. Однако когда стало известно, что был сбит пассажирский лайнер, удалили свои сообщения.



Оккупационные войска на месте катастрофы MH-17 (фото: Bird-in-flight)

Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (Российская Федерация). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета. Москва отрицает причастность к катастрофе.

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По официальной версии следствия, в сбитии "Боинга" виноваты четверо подозреваемых – один из главарей боевиков на востоке Украины Игорь Гиркин, российский генерал Сергей Дубинский, РФ полковник Олег Пулатов и украинец, который воевал за боевиков – Леонид Харченко.

Суд над четырьмя подозреваемыми начнут 9 марта 2020 года в Гааге. Подозреваемые получили международные ордера на арест.

Катастрофа MH-17 в цифрах / Инфографика 24 канала