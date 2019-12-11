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      Пропагандист Путіна визнав, що сюжет про причетність ЗСУ до авіакатастрофи MH17 був фейком

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      Костянтин Ернст / ТАСС

      Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав, що у сюжеті про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" MH17 була помилкова інформація про те, що його нібито атакував винищувач Збройних сил України.

      Гендиректор російського "Першого каналу" назвав це технічною "помилкою". Про це він розповів в інтерв'ю The New Yorker.

      До теми: У Росії відреагували на нові докази у справі MH17: Захарова традиційно не добирала слів

      На питання журналіста, навіщо на федеральному каналі було показано те, що легко можна спростувати, Ернст відповів: "Так, ми люди, ми робимо помилки, але не спеціально".

      При цьому, він відмовився визнавати офіційну версію міжнародного слідства.

      Ви вірите, що звіт Нідерландів – правда, а я вірю, що звіт Нідерландів непрофесійний,
      – заявив Ернст.

      Відзначимо, що у листопаді 2014 року російський "Перший канал" показав сюжет, в якому автори використовували підроблені кадри із запуском ракет з винищувача. Тоді повідомлялося про "сенсаційні знімки із супутника", які нібито надав телеканалу "американський експерт, пов'язаний із західними спецслужбами".

      Знімок швидко викрили як фейк. Міжнародна незалежна група Bellingcat проаналізувала фото і встановила, що це колаж з пошуковика гугла і яндекс-карт. Знімки були відредаговані. Літака і винищувач домалювали зверху.

      Що сталося з літаком рейсу MH17?17 липня 2014 року над Донбасом біля окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17. Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж – 298 людей.

      Україна, Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію відповідальна Росія. Кремль звинувачення традиційно відкидає.


      Трагедія з рейсом MH17, головне / Інфографіка 24 каналу

      Усі новини про хід розслідування та справи про збитий над Донбасом літак MH17 – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики MH17 Російська пропаганда ЗМІ
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