Пропагандист Путина признал, что сюжет о причастности ВСУ к авиакатастрофе MH17 был фейком

Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг" MH17 была ложная информация о том, что его якобы атаковал истребитель Вооруженных сил Украины.

Гендиректор российского "Первого канала" назвал это технической "ошибкой". Об этом он рассказал в интервью The New Yorker.

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На вопрос журналиста, зачем на федеральном канале было показано то, что легко можно опровергнуть, Эрнст ответил: "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально".

При этом, он отказался признавать официальную версию международного следствия.

Вы верите, что отчет Нидерландов – правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессиональный,

– заявил Эрнст.

Отметим, что в ноябре 2014 года российский "Первый канал" показал сюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры с запуском ракет с истребителя. Тогда сообщалось о "сенсационных снимках со спутника", которые якобы предоставил телеканалу "американский эксперт, связанный с западными спецслужбами".

Снимок быстро разоблачили как фейк. Международная независимая группа Bellingcat проанализировала фото и установила, что это коллаж с поисковика гугла и яндекс-карт. Снимки были отредактированы. Самолет и истребитель дорисовали сверху.

Что случилось с самолетом рейса MH17?17 июля 2014 года над Донбассом возле оккупированного пророссийскими боевиками Тореза сбили пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпура. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.



Украина, Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию ответственная Россия. Кремль обвинения традиционно отвергает.



Трагедия с рейсом MH17, главное / Инфографика 24 канала

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