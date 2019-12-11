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      Пропагандист Путина признал, что сюжет о причастности ВСУ к авиакатастрофе MH17 был фейком

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      Константин Эрнст / ТАСС

      Генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг" MH17 была ложная информация о том, что его якобы атаковал истребитель Вооруженных сил Украины.

      Гендиректор российского "Первого канала" назвал это технической "ошибкой". Об этом он рассказал в интервью The New Yorker.

      К теме: В России отреагировали на новые доказательства по делу MH17: Захарова традиционно не выбирала слов

      На вопрос журналиста, зачем на федеральном канале было показано то, что легко можно опровергнуть, Эрнст ответил: "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально".

      При этом, он отказался признавать официальную версию международного следствия.

      Вы верите, что отчет Нидерландов – правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессиональный,
      – заявил Эрнст.

      Отметим, что в ноябре 2014 года российский "Первый канал" показал сюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры с запуском ракет с истребителя. Тогда сообщалось о "сенсационных снимках со спутника", которые якобы предоставил телеканалу "американский эксперт, связанный с западными спецслужбами".

      Снимок быстро разоблачили как фейк. Международная независимая группа Bellingcat проанализировала фото и установила, что это коллаж с поисковика гугла и яндекс-карт. Снимки были отредактированы. Самолет и истребитель дорисовали сверху.

      Что случилось с самолетом рейса MH17?17 июля 2014 года над Донбассом возле оккупированного пророссийскими боевиками Тореза сбили пассажирский самолет Boeing 777 рейса MH17. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпура. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек.

      Украина, Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию ответственная Россия. Кремль обвинения традиционно отвергает.


      Трагедия с рейсом MH17, главное / Инфографика 24 канала

      Все новости о ходе расследования дела о сбитом над Донбассом самолете MH17 – читайте в материалах 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики СМИ Российская пропаганда MH17
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