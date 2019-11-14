В России отреагировали на новые доказательства по делу MH17: Захарова не выбирала слов

В России считают, что новым доказательствам по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 доверять не следует. А обнародованные материалы следует тщательно проверить. Кроме того, в Москве утверждают, что следствие "подгоняет материалы" под готовое решение.

14 ноября Объединенная следственная группа по расследованию причин катастрофы малайзийского "Боинга" рейса МН17 обнародовала новые доказательства по этому делу.

Важно! "Насилуют и убивают": в деле MH17 обнародовали новый разговор боевиков

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что часть из обнародованных материалов является фейком, а часть, по ее словам, подтвердить невозможно, передают российские информационные агентства.

Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать, что все должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, одновременно мы исходим из того, что уже неоднократно на эту тему публиковали фейки, которые потом через месяц-два получали надлежащую экспертную оценку,

– сказала она на брифинге.

По ее словам, приговор в отношении сбития малайзийского "Боинга", уже вынесли, и произошло это фактически сразу. А все остальное – это подгонка материалов, которые должны свидетельствовать в пользу выбранной тактики обвинения.

"Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не выучили эксперты. Что вы хотите? Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые сначала должны изучить эксперты как минимум, а потом уже все остальное?" – подытожила Захарова.

В середине июня совместная следственная группа под руководством Нидерландов сообщила имена четырех человек, которых официально подозревают в причастности к сбитию пассажирского "Боинга". По версии следствия в трагедии виновны Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Суд над четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнут 9 марта 2020 года в 10 утра в Гааге. Украина уже передала Нидердандам материалы дела в отношении них.

В то же время расследователи с Bellingcat считают причастными к этому делу еще 8 боевиков и российских наемников:

– Эдуард Гилазев ("Рязань");

– Олег Шарп ("Змей");

– Игорь Безлер ("Бес");

– Сергей Поваляев ("Боцман");

– Валерий Стельмах ("Наемник", "Батя");

– Игорь Украинец ("Минер");

– Александр Ходаковский ("Скиф");

– Александр Семенов ("Саныч").

Интересно! Могут появиться новые подозреваемые – основатель Bellingcat о сбитом МН17

Что известно о катастрофе рейса MH17 над Донбассом? 17 июля 2014 года над Донбассом вблизи оккупированного пророссийскими боевиками Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777" рейса MH17. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж – 298 человек. Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбитие пассажирского самолета ответственна Россия. Москва отвергает причастность к катастрофе.



Совместная следственная группа под руководством Нидерландов установила, что для сбития использовали ракету BUK TELAR. Она принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде армии Российской Федерации, размещается в Курске. Международное следствие считает, что фигуранты этого дела сами не "нажимали кнопку" пуска ракеты, но все равно ответственны за гибель людей.

Все, что нужно знать о катастрофе рейса MH17: инфографика 24 канала

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ДЕЛА СБИТИЯ МАЛАЗИЙСКОГО "БОИНГА":