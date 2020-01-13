Когда в последний раз военные сбивали пассажирские самолеты: печальная статистика авиакатастроф

На днях Иран признал, что его военные "непреднамеренно" сбили украинский самолет МАУ в небе над Тегераном. Однако история знает немало случаев, когда пассажирские самолеты сбивали ракетами или обстреливали с военных истребителей. Иногда это случалось случайно, но чаще – вполне сознательно. О наиболее значительных случаях сбивания пассажирских самолетов военными за последние 50 лет-читайте далее.

Падение Libyan Arab Airlines

Самолет ливийских авиалиний Libyan Arab Airlines в 1973 году направлялся из Триполи в Каир.

Важно! Пассажирские самолеты, которые сбивали военные: самые известные случаи в истории

Из-за плохих погодных условий самолет сбился с курса. На перехват вылетели израильские истребители и открыли огонь по лайнеру. В результате повреждения самолет разбился о дюны. Погибло 108 человек. ООН не применила никаких санкций в отношении Израиля.

Эта территория наиболее чувствительна к военным действиям в регионе. Поэтому гражданские транспортные средства не должны были бы передвигаться там. Поэтому согласно таким обстоятельствам, я могу понять действия военных,

– подчеркнул министр обороны Израиля в 1973 году Моше Даян.



Самолет ливийских авиалиний Libyan Arab Airlines

Сбитие корейских самолетов СССР

В следующие 10 лет, СССР дважды сбивал самолеты корейских авиалиний. И в обоих случаях советская власть не признавала своей вины. В 1978 году корейский самолет совершал перелет из Парижа в Сеул. Во время перелета он по ошибке попал в воздушное пространство СССР в районе Мурманска. На его перехват вылетели два истребителя Су-15 и атаковали борт, приняв его за американский самолет-разведчик. Пилотам удалось посадить самолет на замерзшее озеро в Карелии, погибли два пассажира.



Корейский Boeing 707 после аварийной посадки на озеро Корпиярви

Смотрите фото авиакатастрофы Boeing 707:

В 1983 году трагическая история повторилась, однако все 269 человек на борту погибли, среди них и конгрессмен США Ларри Макдональд. Корейский "Боинг" 747 сбился с курса и залетел на территорию СССР, после чего советские истребители выпустили две ракеты в судно. Лайнер упал в воды Татарского пролива близ острова Монерон.

СССР никаких компенсаций не выплачивал и вообще вплоть до конца своего существования отказывался взять на себя ответственность за падение самолета. Сороковой президент США Рональд Рейган осудил такое поведение Советского Союза.

Несмотря на жестокость их преступления, мировую реакцию и доказательства их участия, Советский Союз отказался сказать правду. Они упорно отказывались признать, что их истребители открыли огонь по корейских самолетах,

– сказал Рейган.



Корейский "Боинг" 747

Авиакатастрофа компании "Сибирь" над Черным морем

В октябре 2001 года над Черным морем разбился самолет Ту-154. Он летел из Тель-Авива в Новосибирск. Тогда возле Керчи в море проходили военные учения. Россия обвинила Украину в том, что именно наша ракета попала в самолет. Погибли все 66 пассажиров и 12 членов экипажа.



Авиакатастрофа компании "Сибирь" над Черным морем

Тогдашний президент Леонид Кучма признал вину, назвав это ошибкой военных. Украина выплатила почти 15 миллионов долларов семьям погибших. Уже в 2011 году украинский суд пришел к выводу, что украинская ракета не могла попасть в российский самолет. Вина Украины так и не была доказана.

Вы посмотрите вокруг, что происходит в мире и Европе? Что мы первые или последние. Не надо делать из этого трагедию, если произошла ошибка. Ошибки случаются везде,

– заявил второй Президент Украины Леонид Кучма.

Трагедия с МН17

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing 777, который осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию на Донбассе завезли из России.



Сбитие "Боинга" в цифрах / Инфографика 24 канала

Сбитие МАУ в Тегеране

Утром 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой. Самолет Boeing 737-800 атаковали примерно через час после того, как Иран обстрелял ракетами американские базы в Ираке. Министр иностранных дел Вадим Пристайко опубликовал список пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс самолета МАУ, который разбился в Тегеране: граждане Ирана – 82; граждане Канады – 63; граждане Швеции – 10; граждане Афганистана – 4; граждане Великобритании – 3; граждане Германии – 3; граждане Украины – 11 (2 пассажира и 9 членов экипажа). Все они погибли.

К теме: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек: последние новости, фото, видео

Всем украинским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Иран и Ирак, пока не будут выяснены все детали авиакатастрофы. Авиакатастрофу в Иране с украинским Boeing 737 мог вызвать удар ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Власти Ирана признали свою причастность к сбитию пассажирского самолета.



Сбитые военными гражданские самолеты / Инфографика 24 канал