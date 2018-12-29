Газовая колонка стала причиной смерти целой семьи в Кропивницком

Вечером 28 декабря в Кропивницком в одной из квартир пятиэтажного дома, который располагается на улице Соборной, спасатели обнаружили тела четырех человек. Впоследствии выяснилось, что погибла целая семья: муж, жена и дети (дочь 6-ти и сын 11-ти лет).

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Кировоградской области.

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Погибшая семья долго не выходила из своей квартиры, следовательно за помощью к спасателям обратились их соседи

По словам представителей Госслужбы, к ним обратились соседи, которые попросили помочь открыть дверь, поскольку жители вышеуказанной квартиры уже длительное время из своего дома не выходили.

"Спасатели, прибыв на место происшествия, открыли дверь и обнаружили тела четырех погибших: муж, жена и дети (дочь 6-ти и сын 11-ти лет). Предварительная причина смерти – отравление угарным газом от газовой колонки. К работе на месте происшествия привлекались 4 представители личного состава и 1 единица техники. Обстоятельства смерти граждан устанавливаются", – добавляют в ГСЧС.



Трагедия произошла в одной из квартир 5-этажного дома на улице Соборной в Кропивницком

Напомним, в середине октября похожий случай произошел в Черкасской области – здесь из-за отравления угарным газом от самодельной газовой печи погибли отец и его трехлетняя дочка.