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      Зажгли самодельную печь, легли спать:из-за отравления газом на Черкасщине погибли отец и ребенок

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      На Черкащине из-за отравления угарным газом погибли отец и трехлетний ребенок. Все из-за того, что пользовались самодельной газовой печью.

      58-летнего мужчину и младшего ребенка утром нашли уже мертвыми. Выжила только старшая дочь.

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      Отец с двумя дочерьми зажгли самодельную печку и легли спать.

      черкаси отруєння чадним газомСамодельная печка

       

      черкаси отруєння чадним газомСамодельная система дала сбой

      Дожить до утра смогла лишь 13-летняя девочка. Мать в это время была на работе на ночной смене. О трагедии узнала, только когда ее старшую дочку забрали в реанимацию. "В тяжелом состоянии с отравлением угарным газом тяжелой степени", – отметила заведующая детского отделения городской больницы Анна Кулиш.

      Трагедия произошла из-за самодельной газовой печи. Мол, отец незаконно и неумело провел голубое топливо. Печь на ночь даже не потушили, а чтобы было теплее, закрыли дымоход. Самодельная система дала сбой, и угарный газ просочился в помещение.

      Там должна была быть предусмотрена, даже по старым правила, биметаллическая пластина, которая отсекает, в случае, если прекращается подача газа,
      – подчеркнул председатель правления "Черкассыгаз" Сергей Буян.

      На Черкащине из-за неосторожности с печами, незаконных манипуляций с газом и светом и самодельных обогревательных устройств ежегодно гибнут до десятка людей. "Произошло 96 пожаров, в которых умерли 6 человек... Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи и дымоходы", – подчеркнул спикер ГСЧС Черкасской области Виталий Шульга.

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      13-летняя девочка сейчас в стабильном состоянии. Они выжила чудом – говорят врачи.

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс отравление
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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