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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Газова колонка стала причиною смерті цілої родини у Кропивницькому

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      У Кропивницькому внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина
      У Кропивницькому внаслідок отруєння чадним газом загинула ціла родина / Прес-центр ДСНС

      Увечері 28 грудня у Кропивницькому у одній з квартир п’ятиповерхового будинку, що розташовується на вулиці Соборній, рятувальники виявили тіла чотирьох осіб. Згодом з’ясувалося, що загинула ціла родина: чоловік, дружина та діти (донька 6-ти та син 11-ти років).

      Про це повідомляє Управління ДСНС України у Кіровоградській області.

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      Загибла родина довго не виходила зі своєї квартири, відтак по допомогу до рятувальників звернулися їхні сусіди 

      За словами представників Держслужби, до них звернулися сусіди, які попросили допомогти відкрити двері, оскільки жителі вищезазначеної квартири вже тривалий час зі свого помешкання не виходили.

      "Рятувальники, прибувши на місце події, відкрили двері та виявили тіла чотирьох загиблих: чоловік, дружина та діти (донька 6-ти та син 11-ти років). Попередня причина смерті – отруєння чадним газом від газової колонки. До роботи на місці події залучалися 4 представники особового складу та 1 одиниця техніки. Обставини смерті громадян наразі встановлюються", – додають у ДСНС.

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      Трагедія сталася в одній із квартир 5-поверхового будинку на вулиці Соборній у Кропивницькому 

      Нагадаємо, у середині жовтня схожий випадок стався на Черкащині – тут через отруєння чадним газом від саморобної газової печі загинули батько та його трирічна донька.

      Теги: Новини України Газ Отруєння Новини Кропивницького Жертви ДСНС
      Джерело: 24 канал
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