Газовые баталии: почему семья в Сумах больше года живет без газа

В Сумах уже больше года семья живет без газа. А все из-за войны с местным газораспределительным предприятием. Проблемы начались, когда сумчанин захотел установить роторный счетчик, который будет более выгоден для семьи.

Семья убеждена, что "Сумыгаз" таких изменений не хотят, поэтому намеренно препятствуют.

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Такая ситуация сложилась тогда, когда мужчина решил поставить новенький роторный счетчик. Сосед поддержал такое стремление, потому что знает, что такое оборудование позволяет существенно экономить и очень удобное в использовании. И дешевле, чем те, что предлагают "Сумыгаз".

Такие счетчики – идеальное решение для небольших кухонь. Но после установки прибора учета в дом пришли работники "Сумыгаза", сняли счетчик и перекрыли газоснабжение. Аргументировали тем, что счетчик неисправен.

Владелец квартиры рассказал, что потом на предприятии нашли другую причину, а именно организация, которая занималась установкой, не имела разрешительных документов. Да и эти объяснения мужчина опровергает.

За год мужчина собрал уже не одну кипу документов. Однако в "Сумыгаз" уверяют, что подключить голубое топливо не смогут, пока есть проблемы с газораспределительной системой.

Организация, которая выполнила эти работы, объект в эксплуатацию не сдала. То есть, когда он будет сдан в эксплуатацию согласно правил безопасности газоснабжения, то к объекту будет присоединено распределение газа,

– пресс-секретарь "Сумыгаз" Анастасия Шимарина.

Однако семья убеждена, что "Сумыгаз" нарочно ставит палки в колеса. Уверен в этом и общественный инспектор по вопросам ЖКХ Алексей Парахомчук, который занимается этой проблемой уже около года.

Месяц назад правоту владельца квартиры подтвердили и в суде. Согласно решению, "Сумыгаз" должен возобновить подачу топлива в квартиру мужчины и выплатить свыше 60 тысяч штрафа. Также мужчина планирует подать на предприятие в суд, чтобы взыскать денежную компенсацию за потерянное время и здоровье.