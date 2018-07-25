Газові баталії: чому сім'я у Сумах понад рік живе без газу

У Сумах вже понад рік сім'я живе без газу. А все через війну із місцевим газорозподільним підприємством. Проблеми почалися, коли сумчанин захотів встановити роторний лічильник, який буде більш вигідний для родини.

Сім'я переконана, що "Сумигаз" таких змін не хочуть, тому навмисно перешкоджають.

Читайте також: Україна купила газ у восьми країнах на мільярд доларів

Така ситуація склалась тоді, коли чоловік вирішив поставити новенький роторний лічильник. Сусід підтримав таке прагнення, бо знає, що таке устаткування дозволяє суттєво економити і дуже зручне у використанні. І дешевше, ніж ті, що пропонують "Сумигаз".

Такі лічильники – ідеальне рішення для невеликих кухонь. Та після встановлення приладу обліку до будинку прийшли працівники "Сумигаз", зняли лічильник і перекрили газопостачання. Аргументували тим, що лічильник несправний.

Власник квартири розповів, що потім на підприємстві знайшли іншу причину, а саме організація, яка займалася встановленням, не мала дозвільних документів. Та й ці пояснення чоловік спростовує.

За понад рік чоловік зібрав уже не один стос документів. Однак у "Сумигаз" запевняють, що приєднати блакитне паливо не зможуть, доки є проблеми із газорозподільною системою.

Організація, яка виконала ці роботи, об'єкт в експлуатацію не здала. Тобто, коли він буде зданий в експлуатацію відповідно до правил безпеки газопостачання, то до об'єкта буде приєднано розподіл газу,

– речниця "Сумигаз" Анастасія Шимаріна.

Однак сім'я переконана, що "Сумигаз" навмисне ставить йому "палиці в колеса". Впевнений у цьому і громадський інспектор з питань ЖКГ Олексій Парахомчук, який займається цією проблемою вже близько року.

Місяць тому правоту власника квартири підтвердили і в суді. Згідно з рішенням, "Сумигаз" має відновити подання палива до квартири чоловіка та сплатити понад 60 тисяч штрафу. Також чоловік планує подати на підприємство до суду, аби стягнути грошову компенсацію за втрачений час та здоров'я.