Україна купила газ у восьми країнах на мільярд доларів

Найбільші обсяги газу в Україну поставили зареєстровані в Швейцарії компанії. Україна в січні-травні 2018 року імпортувала 3,27 мільярдів кубометрів природного газу на загальну суму 906,7 мільйонів доларів.

Про це інформує Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили в Україну 1,38 мільярдів кубометрів на 380,83 мільйонів доларів, з Німеччини було поставлено 937,5 мільйонів кубометрів на 261,1 мільйонів доларів, з Польщі – 285,7 мільйонів кубометрів на 84,5 мільйонів доларів, з Великої Британії – 245,2 мільйонів кубометрів на 65,3 мільйонів доларів, з Угорщини – 121,6 мільйонів кубометрів на 32,4 мільйонів доларів, із Словаччини – 88,9 мільйонів кубометрів на 24 мільйони доларів, з Люксембургу – 57,8 мільйонів кубометрів на 16,2 мільйонів доларів, з Австрії – 21,3 мільйони кубометрів на 6,4 мільйони доларів.

Нагадаємо, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком – до 10,3 мільярдів кубометрів. У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярдів кубометрів газу лише з ЄС, у 2017 році – 13,9 мільярдів кубометрів.