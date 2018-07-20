Украина купила газа у восьми стран на миллиард долларов

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании. Украина в январе-мае 2018 года импортировала 3,27 миллиардов кубометров природного газа на общую сумму 906,7 миллионов долларов.

Об этом информирует Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 1,38 миллиардов кубометров газа на 380,83 миллионов долларов, из Германии было поставлено 937,5 миллионов кубометров на 261,1 миллионов долларов, из Польши – 285,7 миллионов кубометров на 84,5 миллионов долларов, из Великобритании – 245,2 миллионов кубометров на 65,3 миллионов долларов, из Венгрии – 121,6 миллионов кубометров на 32,4 миллионов долларов, из Словакии – 88,9 миллионов кубометров на 24 миллиона долларов, из Люксембурга – 57,8 миллионов кубометров в 16,2 миллионов долларов, из Австрии – 21,3 миллиона кубометров в 6,4 миллиона долларов.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 миллиардов кубометров. В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиардов кубометров газа только с ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиардов кубометров.