21:57
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, сегодня
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина купила газа у восьми стран на миллиард долларов

122 Читати новину українською
Украина купила газа на миллиард долларов
Украина купила газа на миллиард долларов / delo.ua

Наибольшие объемы газа в Украину поставили зарегистрированные в Швейцарии компании. Украина в январе-мае 2018 года импортировала 3,27 миллиардов кубометров природного газа на общую сумму 906,7 миллионов долларов.

Об этом информирует Государственная служба статистики.

Читайте также: Попытка России договориться не пройдет, – Климкин исключил вероятность мирового с "Газпромом"

Согласно сообщению, зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 1,38 миллиардов кубометров газа на 380,83 миллионов долларов, из Германии было поставлено 937,5 миллионов кубометров на 261,1 миллионов долларов, из Польши – 285,7 миллионов кубометров на 84,5 миллионов долларов, из Великобритании – 245,2 миллионов кубометров на 65,3 миллионов долларов, из Венгрии – 121,6 миллионов кубометров на 32,4 миллионов долларов, из Словакии – 88,9 миллионов кубометров на 24 миллиона долларов, из Люксембурга – 57,8 миллионов кубометров в 16,2 миллионов долларов, из Австрии – 21,3 миллиона кубометров в 6,4 миллиона долларов.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 миллиардов кубометров. В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиардов кубометров газа только с ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиардов кубометров.

Теги: Новости Украины Деньги Газпром
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Бой Кличко – Джошуа: кто победит?
 28 апреля 2017 , 15:03
Рев заявил, что абонплата за газ не изменит суммы в платежках
 30 марта 2017 , 14:53
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук