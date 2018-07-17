Попытка России договориться не пройдет, – Климкин исключил вероятность мировой с "Газпромом"

Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет.

Такую позицию выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter после трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину.

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Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью общего европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: исходить из общих позиций,

– отметил глава отечественного МИД.

Он также добавил, что Украина не собирается идти на уступки России в попытках договориться.

"Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву", – подчеркнул Климкин.

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву pic.twitter.com/MIupLNMAdL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 липня 2018 р.

Напомним, 17 июля в Берлине начались трехсторонние газовые переговоры Украины, ЕС и России. Они дали начало консультации о будущем транзите российского газа в Европу по украинским трубам, что должно начаться с 2020 года, ведь в 2019 году заканчивается соглашение об этом с "Газпромом".