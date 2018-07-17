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В Берлине стартуют трехсторонние газовые переговоры

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В Берлине стартуют трехсторонние газовые переговоры
В Берлине стартуют трехсторонние газовые переговоры / ua.news

В Берлине продолжаются трехсторонние газовые переговоры Украины, ЕС и России. Они начали консультации о будущем транзите российского газа в Европу по украинским трубам, который должен началься с 2020 года, ведь в 2019 году истекает соглашение об этом с "Газпромом".

Об этом сообщает Voanews.

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Украинскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Павел Климкин и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. От России приедет министр энергетики Александр Новак.

"Будущий возможный контракт относительно поставок российского газа для потребителей ЕС должно основываться исключительно на европейских правилах. Это залог украинской и европейской безопасности", – написал Павел Климкин в Twitter.

Отметим, что встречу в Берлине инициировал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Речь идет именно о транзите российского газа в Европу. Украинская сторона хочет, чтобы этот процесс происходил по европейским правилам, однако повышать стоимость транзита "Нафтогаз" не собирается, а наоборот – предложит чуть более низкую цену, чем в нынешнем контракте.

Теги: Новости политики Нафтогаз Газовый конфликт Газпром
Источник: 24 Канал
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