В Берлине стартуют трехсторонние газовые переговоры

В Берлине продолжаются трехсторонние газовые переговоры Украины, ЕС и России. Они начали консультации о будущем транзите российского газа в Европу по украинским трубам, который должен началься с 2020 года, ведь в 2019 году истекает соглашение об этом с "Газпромом".

Об этом сообщает Voanews.

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Украинскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Павел Климкин и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. От России приедет министр энергетики Александр Новак.

"Будущий возможный контракт относительно поставок российского газа для потребителей ЕС должно основываться исключительно на европейских правилах. Это залог украинской и европейской безопасности", – написал Павел Климкин в Twitter.

Майбутній можливий контракт щодо постачання російського газу для споживачів ЄС має базуватися виключно на європейських правилах. Це запорука української та європейської безпеки https://t.co/MHuyH8lICk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 липня 2018 р.

Отметим, что встречу в Берлине инициировал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Речь идет именно о транзите российского газа в Европу. Украинская сторона хочет, чтобы этот процесс происходил по европейским правилам, однако повышать стоимость транзита "Нафтогаз" не собирается, а наоборот – предложит чуть более низкую цену, чем в нынешнем контракте.