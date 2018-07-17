У Берліні стартують тристоронні газові переговори

У Берліні тривають тристоронні газові перемовини України, ЄС та Росії. Вони розпочали консультації про майбутній транзит російського газу в Європу українськими трубами, що має розпочатись з 2020 року, адже у 2019 році закінчується угода про це з "Газпромом".

Про це повідомляє Voanews. Читайте також: "Нафтогаз" знайшов вихід, як зробити Україну привабливішою, за "Північний потік-2" Українську делегацію очолюють міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Від Росії приїде міністр енергетики Олександр Новак. "Майбутній можливий контракт щодо постачання російського газу для споживачів ЄС має базуватися виключно на європейських правилах. Це запорука української та європейської безпек", – написав Павло Клімкін у Twitter. Майбутній можливий контракт щодо постачання російського газу для споживачів ЄС має базуватися виключно на європейських правилах. Це запорука української та європейської безпеки https://t.co/MHuyH8lICk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 липня 2018 р. Зазначимо, що зустріч у Берліні ініціював віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Йдеться саме про транзит російського газу до Європи. Українська сторона хоче, щоб цей процес відбувався за європейськими правилами, однак підвищувати вартість транзиту "Нафтогаз" не збирається, а навпаки – запропонує трохи нижчу ціну, ніж в нинішньому контракті.