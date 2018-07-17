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Спроба Росії домовитись не пройде, – Клімкін виключив імовірність мирової із "Газпромом"

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Клімкін розповів, про що домовився під час тристоронніх переговорів у Берліні
Клімкін розповів, про що домовився під час тристоронніх переговорів у Берліні / 24 канал

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яких Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде.

Таку позицію висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter після тристоронніх переговорів щодо транзиту газу через Україну.

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Ми домовились із Єврокомісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні. Ми маємо стати частиною спільного європейського ринку. Це буде найкращою гарантією для нас і для ЄС: виходитимо із спільних позицій,
– зазначив глава вітчизняного МЗС.

Він також додав, що Україна не збирається іти на поступки Росії у спробах домовитися.

"Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яких Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву", – підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, 17 липня у Берліні розпочалися тристоронні газові перемовини України, ЄС та Росії. Вони дали початок консультації про майбутній транзит російського газу в Європу українськими трубами, що має розпочатись з 2020 року, адже у 2019 році закінчується угода про це з "Газпромом".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт Павло Клімкін Євросоюз
Джерело: 24 канал
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