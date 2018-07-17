Спроба Росії домовитись не пройде, – Клімкін виключив імовірність мирової із "Газпромом"

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яких Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде.

Таку позицію висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter після тристоронніх переговорів щодо транзиту газу через Україну.

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Ми домовились із Єврокомісією щодо принципів застосування європейських енергетичних правил в Україні. Ми маємо стати частиною спільного європейського ринку. Це буде найкращою гарантією для нас і для ЄС: виходитимо із спільних позицій,

– зазначив глава вітчизняного МЗС.

Він також додав, що Україна не збирається іти на поступки Росії у спробах домовитися.

"Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яких Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву", – підкреслив Клімкін.

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву pic.twitter.com/MIupLNMAdL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 липня 2018 р.

Нагадаємо, 17 липня у Берліні розпочалися тристоронні газові перемовини України, ЄС та Росії. Вони дали початок консультації про майбутній транзит російського газу в Європу українськими трубами, що має розпочатись з 2020 року, адже у 2019 році закінчується угода про це з "Газпромом".