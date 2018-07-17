"Газові переговори" у Берліні: у Єврокомісії повідомили, про що домовились

17 липня у Берліні відбуваються тристоронні переговори між представниками України, Росії та Єврокомісії з питані транзиту газу через Україну.

Україну на цих переговорах представляє міністр закордонних справ Павло Клімкін та глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Від Росії поїхав міністр енергетики Олександр Новак.

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Віце-президент Єврокомісії з енергетики Марош Шефчович зазначив, що зустріч в Берліні демонструє "бажання сторін домогтись загальноприйнятного рішення".

За його словами, така зустріч служить для того, щоб визначити частоту переговорів та їхні основні теми.

Ми обговорили питання щодо транзиту газу, починаючи з 2020 року, за обсягами поставок газу, які буде споживати Європа, в принципі. Ми обмінялися думками домовилися, що ці питання будуть додатково обговорюватися експертами,

– цитує "Интерфакс" главу Міненерго РФ Олександра Новака.

Віце-президент Єврокомісії, в свою чергу, зазначив, що запропонує Росії і Україні провести зустрічі високопоставлених експертів з енергетики після літніх канікул і "вирішити, як бути далі".

Шефчович також наголосив, що контракт щодо транзиту газу через Україну після 2019 року повинен відповідати європейському праву.

Тристоронні переговори у Берліні відбулись у день, коли на планові ремонтні роботи був повністю зупинений "Північний потік".