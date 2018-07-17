"Газовые переговоры" в Берлине: в Еврокомиссии сообщили, о чем договорились

17 июля во Берлине проходят трехсторонние переговоры между представителями Украины, России и Еврокомиссии по вопросам транзита газа через Украину.

Украину на этих переговорах представляет министр иностранных дел Павел Климкин и глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. От России поехал министр энергетики Александр Новак.

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Вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович отметил, что встреча в Берлине демонстрирует "желание сторон добиться общепринятого решения".

По его словам, такая встреча служит для того, чтобы определить частоту переговоров и их основные темы.

Мы обсудили вопросы транзита газа, начиная с 2020 года, по объемам поставок газа, которые будут потреблять Европа, в принципе. Мы обменялись мнениями, договорились, что эти вопросы будут дополнительно обсуждаться экспертами,

– цитирует "Интерфакс" главу Минэнерго РФ Александра Новака.

Вице-президент Еврокомиссии, в свою очередь, отметил, что предложит России и Украине провести встречи высокопоставленных экспертов по энергетике после летних каникул и "решить, как быть дальше".

Шефчович также отметил, что контракт по транзиту газа через Украину после 2019 года должен соответствовать европейскому праву.

Трехсторонние переговоры в Берлине состоялись в день, когда на плановые ремонтные работы было полностью остановлен "Северный поток".