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      Газовые переговоры: в России анонсировали время новой встречи

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      Газовые переговоры продолжатся на следующей неделе / Фейсбук-страница "Нафтогаза"

      Новая трехсторонняя встреча Украины, России и Еврокомиссии по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе – после 25 декабря.

      Во время следующего этапа будут обсуждать технические вопросы, это анонсировал министр энергетики России Александр Новак, пишет "ТАСС".

      Важно: Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

      Российский министр заявил, что сейчас "решается вопрос прежде всего коммерческих компаний".

      На следующей неделе будут очередные технические консультации,
      – сказал он.

      Сообщений об официальной дате следующей встречи Украины, России и Еврокомиссии пока не было.

      Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Так, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

      Между тем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?

      • Потому что старый станет недействительным. Владимир Зеленский хотел договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.
      • Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры.
      • Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.
      • Очередные трехсторонние переговоры состоялись 20 ноября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать согласно европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Вместе с тем в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – времени осталось мало.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Еврокомиссия Газовый контракт Газ
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