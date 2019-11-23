Газовые переговоры: в России анонсировали время новой встречи

Новая трехсторонняя встреча Украины, России и Еврокомиссии по вопросу транзита газа через Украину состоится на следующей неделе – после 25 декабря.

Во время следующего этапа будут обсуждать технические вопросы, это анонсировал министр энергетики России Александр Новак, пишет "ТАСС".

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Российский министр заявил, что сейчас "решается вопрос прежде всего коммерческих компаний".

На следующей неделе будут очередные технические консультации,

– сказал он.

Сообщений об официальной дате следующей встречи Украины, России и Еврокомиссии пока не было.

Украина хочет заключить контракт на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год. Так, в предлагаемом Россией договоре есть условие – отказ Украины и РФ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Между тем российский "Газпром" официально отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" подчеркивают – Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.

Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?