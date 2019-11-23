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      Газові переговори: у Росії анонсували час нової зустрічі

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      Газові переговори продовжаться наступного тижня / Фейсбук-сторінка "Нафтогазу"

      Нова тристороння зустріч України, Росії та Єврокомісії із питання транзиту газу через Україну відбудеться на наступному тижні – після 25 грудня.

      Під час наступного етапу обговорюватимуть технічні питання, це анонсував міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише "ТАСС".

      Важливо: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Російський міністр заявив, що наразі "вирішується питання насамперед комерційних компаній".

      На наступному тижні будуть чергові технічні консультації,
      – сказав він.

      Повідомлень про офіційну дату наступної зустрічі України, Росії та Єврокомісії наразі не було.

      Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Так, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

      Тим часом російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія. 

      Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?

      • Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року.
      • Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори.
      • Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.
      • Чергові тристоронні переговори відбулися 20 листопада. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.
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      сьогодні
      131067
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Україна – Росія Новини Росії Газовий контракт Єврокомісія
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