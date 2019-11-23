Газові переговори: у Росії анонсували час нової зустрічі
Нова тристороння зустріч України, Росії та Єврокомісії із питання транзиту газу через Україну відбудеться на наступному тижні – після 25 грудня.
Під час наступного етапу обговорюватимуть технічні питання, це анонсував міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише "ТАСС".
Важливо: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
Російський міністр заявив, що наразі "вирішується питання насамперед комерційних компаній".
На наступному тижні будуть чергові технічні консультації,
– сказав він.
Повідомлень про офіційну дату наступної зустрічі України, Росії та Єврокомісії наразі не було.
Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Так, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
Тим часом російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?
- Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року.
- Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори.
- Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.
- Чергові тристоронні переговори відбулися 20 листопада. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.