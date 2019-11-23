Газові переговори: у Росії анонсували час нової зустрічі

Нова тристороння зустріч України, Росії та Єврокомісії із питання транзиту газу через Україну відбудеться на наступному тижні – після 25 грудня.

Під час наступного етапу обговорюватимуть технічні питання, це анонсував міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише "ТАСС".

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Російський міністр заявив, що наразі "вирішується питання насамперед комерційних компаній".

На наступному тижні будуть чергові технічні консультації,

– сказав він.

Повідомлень про офіційну дату наступної зустрічі України, Росії та Єврокомісії наразі не було.

Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Так, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Тим часом російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. В "Нафтогазі" наголошують – Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.

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