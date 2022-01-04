Жгут авто и стягивают водометы: на протестах в Казахстане митингующие столкнулись с полицией
Источник:AKIpress
В Казахстане обострилась ситуация в результате митингов из-за повышения цен на газ. В частности, там произошли столкновения протестующих с силовиками.
Вблизи Халык Арены в городе Алматы собралось по меньшей мере 2 тысячи демонстрантов. Также начали задерживать протестующих.
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Перед этим митингующие столкнулись с полицейскими. Стоит отметить, что на месте событий ограничен доступ к интернету и мессенджерам. В Казахстане сейчас заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal.
Они стали недоступными для местных пользователей.Обратите внимание! Власти Казахстана отреагировали на часть требований митингующих, снизив цены на сжиженный газ в Мангистауской области. Кроме того, 5 января президент Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране.
В Казахстане митингующие столкнулись с полицией: смотрите видео
В Алматы на площади стоит густой дым
На проспекте Республики в Алматы протестующие начали громить полицейские автомобили. При этом правоохранители распылили слезоточивый газ. Над площадью стоит густой дым.
В Алматы стоит густой дым: смотрите видео телеграм-канала NEXTA live
В то же время в район проспекта стянули водометы.
В Алматы движется колонна демонстрантов: смотрите видео телеграм-канала NEXTA live
Митингующие жгут авто полиции
По данным СМИ Казахстана, в Алматы подожгли несколько полицейских автомобилей. В то же время часть митингующих спускается вниз к площади Астаны. В центре города по-прежнему слышны звуки светошумовых гранат.
Кроме того, редактора казахской службы "Радио Свобода" Дархана Умирбекова 4 января на демонстрации задержала полиция. Это произошло через несколько часов после того, как правоохранители без объяснения также задержали на два часа исполняющего обязанности руководителя службы.
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Протесты в Казахстане: что известно
- В 2 городах Казахстана 3 января люди вышли на митинги против правительства. Они выступили против повышения цен на газ. В частности, в середине 2021 года он стоил 55 – 60 тенге (примерно 0,13 доллара), а теперь – 120 тенге (0,27 доллара).
- Больше всего митингующих собралось в городах Актау и Жанаозене. Впрочем, протесты происходили и во многих других городах.
- Люди сначала потребовали снизить цену на газ. Однако впоследствии протестующие призвали к отставке правительства, возведение новых фабрик и заводов и сокращение безработицы.
- Уже 4 января стало известно о десятках задержанных лиц, а также о столкновениях активистов с полицейскими.