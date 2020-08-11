Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук – люди, которые публично декларировали себя оппонентами, оказались сообщниками в продвижении выгодных России сценариев. А деньги Медведчука нашлись в банке семьи Юлии Тимошенко.

Пам’ятаєте, як Юлія Тимошенко позиціонувала себе в політиці ще 10-15 років тому? Колишня ікона Помаранчевої революції! Головний опозиціонер авторитарному проросійському Януковича. Про це читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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В підтримку Юлії Тимошенко вносили резолюції в Конгрес США. Заради її порятунку з в'язниці були найняті колишні європейські політики Кокс та Квасневський в якості спеціальних уповноважених Європарламенту. Але тепер, практично не ховаючись, вона підтримує проросійського політика Віктора Медведчука, який є головним агентом бажань свого кума Володимира Путіна.

В кінці 2019 року журналісти в парламенті зловили одну коротку сценку, яка могла би шокувати нас самих 10-15 років тому. Юлія Тимошенко тепло поцілувалася з Медведчуком, притулившись лівою щокою до його губ. У цей момент свою праву руку вона вклала в його долоню для рукостискання. Сцена сталася під балконом парламенту в сесійній залі, куди рідко потрапляють своїми об'єктивами парламентські фотографи.



Юлія Тимошенко та Віктор Медведчук / Фото Українська правда

Обійми Тимошенко і Медведчука суперечать публічній легенді цих політиків, які вперше стали депутатами в далекому 1996 році. Вони багато років декларували полярні цінності на публіці.

Вона їздила в США за лояльністю і витратила мільйони доларів на лобістів, першою почавши використовувати їх ще в 1997 році. Тоді як Медведчук уже багато років не має права відвідувати Америку, а після 2014 року навіть знаходиться під прямими фінансовими санкціями.

Що пов'язує Медведчука та Тимошенко

Якщо раніше Тимошенко культивувала образ політика з проєвропейською ідентичністю, то останній рік вона і Медведчук просувають єдиний порядок денний.

Вона постійно присутня в ефірі телеканалів Медведчука, які офіційно зареєстровані на іншого депутата від його проросійської партії Тараса Козака. До речі, Козак обіймав посаду заступника Державної митної служби в роки другого терміна роботи Тимошенко на посаді прем'єр-міністра.

Тоді ж за негласної підтримки Тимошенко відбувся продаж корпорації Індустріальний союз Донбасу в руки Зовнішекономбанку Росії, наглядову раду якого очолював Володимир Путін.

Як згодом стало відомо в лондонському суді, Медведчук стояв за лаштунками цієї мільярдної оборудки і цілком міг отримати частину комісійних, які становили 225 мільйонів доларів.

Крім того, Тимошенко в ті роки уклала вкрай невигідний контракт на постачання природного газу з Росії, породжуючи чутки про її гру на боці Кремль. В результаті Стокгольмский арбітражний визнав договір невигідним Україні і стягнув на майже 3 мільярди доларів компенсації. Хоча негласні зв'язки Тимошенко і Медведчука витали в повітрі, але всі ці роки було неможливо встановити фінансову основу їхніх взаємовідносин.

Банківські установи

Однак завдяки прозорій системі декларування доходів політиками в Україні, до впровадження якої я мав відношення в статусі депутата, багато секретів стали явними.

Так, Віктор Медведчук був змушений задекларіроватть права власності своєї дружини-телеведучої Оксани Марченко на офшорну компанію Fregata Marine Ltd, зареєстрованої на Маршаллових островах. Ця компанія володіє однією з найдорожчих яхт у світі Royal Romance довжиною 92,5 метра, яку оцінюють в 200 мільйонів доларів.



Віктор Медведчук / Фото ТАСС

Однак це не всі секрети в декларації Медведчука. Серед безлічі рахунків, відкритих Медведчуком і його дружиною в банках по всьому світу, на території України вони віддали перевагу лише двом банківським установам.

Перший банк – це найбільший націоналізований банк України "Приватбанк", яким користуються ледь не всі українці.

А назва другого банку, в якому у Медведчука і його дружини відкриті рахунки в гривні, російських рублях, американських доларах і євро, нічого не скаже багатьом українцям.

Це маловідомий "Укрбудінвестбанк", який входить в шостий десяток на ринку. А єдиний цікавий факт про цей банк полягає в тому, що до червня 2020 року половина акцій в ньому належала зятю Юлії Тимошенко – Артуру Чечоткіну.



Юлія Тимошенко / Фото Українська правда

Медведчук, який розпоряджається величезними фінансовими і організаційними можливостями, міг розмістити свої кошти в будь-якому великому банку України, частина з яких є дочками російських фінансових установ. Однак він зробив свій вибір на користь маловідомого банку, пов'язаного з Юлією Тимошенко.

Хто ще обслуговується в банку

Ще більш примітний факт, що в цьому дрібному банку обслуговується "Анвітрейд" – один з найбільших продавців дизельного палива в Україні з оборотом на сотні мільйонів гривень, який пов'язують з оточенням Віктора Медведчука. При чому рахунок в банку зятя Тимошенко вони відкрили також в 2019 році.

"Анвітрейд" є ексклюзивним оператором по відвантаженню дизеля з трубопроводу, яка є каналом поставок для Роснефти на ринок України. Сама труба за часів президента Порошенко була оформлена на швейцарську компанію, пов'язану з оточенням Медведчука.

Для цього було отримано потрібне Медведчуку рішення судді, яка в останні дні правління Порошенка була призначена на посаду довічно, а також "зелене світло" дав Антимонопольний комітет, підконтрольний заступнику глави адміністрації президента Порошенка.

Газовий контракт

Якщо ми подивимося ще глибше, то знайдемо ще більш кричущі факти співпраці Тимошенко і Медведчука. Так, Тимошенко разом з усією своєю фракцією в парламенті за підтримки Медведчука і його фракції внесла подання до Конституційного суду про скасування так званого "анбандлінга" української газотранспортної системи. В кінцевому підсумку це може вдарити по вигідному для України і невигідному Росії газовому контракту, укладеному в кінці 2019 року.

Договір зобов'язує Росію в цей складний кризовий рік оплатити Україні транзит газу на 65 мільярдів кубометрів, навіть якщо вони фізично не прокачають цей об’єм, а в наступні 4 роки проплачувати транзит на 40 мільярдів щороку. Єдиний спосіб Росії зіскочити з цієї домовленості – це зруйнувати її руками України, що, схоже, і намагаються зробити Медведчук з Тимошенко.

Врегулявання на Донбасі

Ще одним прикладом очевидних спільних дій Медведчука і Тимошенко стала підтримка з боку Тимошенко інформаційної атаки Росії на переговорні позиції України щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Невдоволення переговорами зі главою офісу президента Зеленського висловив заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак. Через кілька днів про провал переговорів заявила Тимошенко. Вона запропонувала створити якусь нікому невідому парламентську переговорну делегацію.

Я звертаюся до всіх народних депутатів створити спеціальну парламентську місію, щоб брати активну участь у всіх міжнародних переговорах про повернення світу до України і наших територій,

– заявила Тимошенко.

Ця пропозиція повністю співзвучна давнім планам Медведчука, який раніше представляв у Москві, Парижі та Берліні свою ініціативу – щось типу міжпарламентського діалогу країн "нормандського формату".

При цьому з боку європейських депутатів його співрозмовниками ставали представники проросійських і маргінальних антиєвропейських партій, а сам формат благословив Путін особисто Медведчуку.



Володимир Путін / Фото Getty Images

Все вказує на те, що зазнавши фіаско в одноосібному створенні такої платформи на замовлення Путіна, тепер Медведчук намагається залучити до її запуску Тимошенко. Кінцевою метою цього є досягнення мети Кремля – легітимізувати путінський сценарій реінтеграції Донбасу через європейські інституції.

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І, зазнавши поразки на рівні президента Франції і канцлера Німеччини, сьогодні Путін і Медведчук намагаються домогтися результату через національні парламенти. А Юлія Тимошенко, є свідомим або мимовільним співучасником цього дійства. Тому, щоб не бути ошуканим її черговий пафосною промовою, друзям України на Заході треба згадають про гроші Медведчука, розміщених у банку сім'ї Юлії Тимошенко.