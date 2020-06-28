Новые подробности украинской политики становятся известными благодаря мемуарам Джона Болтона. Как оказалось, Государственный департамент США считает Юлию Тимошенко пророссийским политиком.

Чому та які ще секрети викрив Болтон – в новому блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Джон Болтон був ключовим радником президента США з міжнародної безпеки, не став свідчити під час імпічменту, а натомість опублікував свої мемуари про досвід роботи з Дональдом Трампом.



Дональд Трамп і Джон Болтон / Колаж 24 каналу

За це Болтон отримав 2 мільйони доларів гонорару та звинувачення від президента Америки в брехні, а від державного секретаря Помпео – в зраді. Але така болюча реакція від правлячої адміністрації в США якраз наштовхує на думку, що написане Болтоном є правдою, яку їм боляче чути.

І, окрім чисельного інсайду з овального кабінеу, Болтон багато пише про Україну та українських політиків, оскільки саме наша держава спричинила ланцюг подій, які завершилися імпічментом президента Трампа – хоча і без усунення його з посади.

Чому Тимошенко проросійський політик

Так, Болтон пролив світло на те, як у Америці сприймають низку українських політиків. Зокрема, Болтон зізнався, що у Державному депараменті США – головному зовнішньополітичному відомстві Америки – Юлію Тимошенко оцінюють як проросійського політика.



Юлія Тимошенко / Фото 24 каналу

Описуючи свою поїздку до Києва на святкування Дня незалежності в 2018 році, Болтон згадує про прохання Тимошенко провести з ним зустріч віч-на-віч. Але, каже Болтон, ця зустріч не відбулася. Причина – Держдепартамент порадив йому уникати такого контакту без свідків, оскільки Тимошенко в класифікації американської зовнішньої політики є "занадто близькою" до Росії.

Це руйнує багаторічні зусилля Тимошенко, яка моделювала свою репутацію в США за допомогою лобістів, котрих вона стала залучати ледь не першою в українській політиці – починаючи з далекого 1997 року, коли вона здійснила свою поїздку на оглядини в Америку.

За всі роки своєї політичної кар'єри Тимошенко на десятки мільйонів доларів озолотила американських лобістів, які створювали їй потрібний імідж та відкривали для неї високі кабінети на Капіталійському пагорбі.

Підсумок невтішний – Тимошенко, яка намагалася вибудувати свою лінію взаємин з Джорджем Соросом і подружитися з Ангелою Меркель, визнана проросійською. І це не дивно, адже сьогодні в своїй риториці вона мало чим відрізняється від проросійського політика Віктора Медведчука.

Тимошенко більше не називає прізвища українських олігархів, як причину проблем в країні, а звинувачує в усіх проблемах "міжнародних фінансових спекулянтів" і говорить про міфічну втрату суверенітету, забуваючи, що саме її газові контракти посилювали залежність України від Росії, і саме її уряд пустив Ріната Ахметова на "Дніпроенерго", і саме вона наполягала на виплаті Україною членських внесків за перебування в СНД.

Або лише пригадайте діалог Тимошенко і Путіна у 2009 році, де очільниця українського уряду сміялася з Віктора Ющенка та Михайла Саакашвілі, коли російський президент глузував над ними.

Дивіться відео глузування Путіна над Ющенком і Саакашвілі:

Минуло 10 років, і Тимошенко вже більше не ховається. Я вже розповідав, що разом з Коломойським вона оскаржує до Конституційного суду закон про "Приватбанк", який відкрив дорогу для отримання Україною грошей МВФ.

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А разом з Медведчуком Тимошенко намагається скасувати закон про анбандлінг компанії "Нафтогаз", з якої було виділено Оператор газотранспортної системи України, що працює дуже на руку Росії.

Довідка. Саме цей оператор в кінці 2019 року уклав вигідний для України контракт, котрий зобов'язує Росію оплатити в цьому році транзит 65 мільярдів кубометрів газу незалежно від реального обсягу прокачування, а в наступні 4 роки – по 40 мільярдів щорічно. У зв'язку з падінням попиту на газ в Європі "Газпром" був би радий розірвати цей договір, але руками України.

І рішення Конституційного суду створить для цього необхідні умови. Так що в частині проросійської характеристики Тимошенко мемуари Болтона виявилися повною правдою.

У своїй книзі Болтон докладно описує політ до Києва на святкування Дня незалежності України 2018 року, і згадує ще один епізод, пов'язаний з тодішнім президентом Петром Порошенко.

Порошенко теж не відстає

Спочатку Болтон взяв участь у військовому параді на головній вулиці Києва, після чого провів зустріч у вузькому колі за участю керівництва України. А після цього прямо в Маріїнському палаці Порошенко відвів Болтона в іншу кімнату і віч-на-віч попросив США – підтримати Порошенка на виборах президента.

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Болтон від такої пропозиції ледь не втратив мову, але зрештою відмовив Порошенку.

Ви можете подумати, а чому Тимошенко і Порошенко по черзі намагалися укатати американців на підтримку своєї кандидатури. Це – традиційна українська політика, де всі серйозні кандидати намагаються потрапити на оглядини в США.

Обов'язковий кастинг в США проходили всі президенти України, починаючи з другого – Леоніда Кучми, який відвідав Америку перед виборами 1994 року на запрошення Річарда Ніксона, з яким йому так і не судилося зустрітися – американський президент помер напередодні їх спільного обіду, і Кучма задовольнявся обмежитися товариством Джорджа Сороса.

Сам же Порошенко був міністром закордонних справ і мав широку мережу контактів по всьому світу, а тому не потребував окремої зустрічі перед балотуванням у 2014 році.

Петро Порошенко / Фото Getty Images

Але допомога йому знадобилася вже після перемоги Дональда Трампа в 2016, адже той був переконаний, що українська влада є причетною до перешкоджання його президентській кампанії.

Ідеться про оприлюднення "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів", в результаті чого був ув'язнаний Пол Манафор, який очолював виборчий штаб Трампа.

Щоб нормалізувати відносини з адміністрацією Трампа, Порошенко в якості каналу неформальної комунікації з Вашингтоном використовував лобістську компанію BGR Government Affairs, послуги якої оплачувалися Національною радою реформ.

Напевно, за порадою лобістів Порошенко і вирішив завоювати симпатії Трампа шляхом купівлі в американців різної продукції.

І Порошенко приніс на жертовний вівтар мільярди доларів українського бюджету для закупівлі в США вугілля з Пенсівальваніі, локомотивів General Electric і ядерного палива Westinghouse.

Тоді ж під час зустрічі з Болтоном у Києві, як описує американець у своїх мемуарах, Порошенко попросив США накласти санкції на Ігоря Коломойського. Болтон порадив спрямувати докази порушення Коломойським американських законів в Департамент Юстиції США.

У підсумку, без участі Порошенка, але ФБР почало розслідування дій Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана, який звинуватив його в шахрайстві і відмиванні грошей на території США шляхом купівлі нерухомості в Клівленді.

До чого тут Фірташ

Щодо адміністрації Трампа, то мемуари Болтона так і не дали однозначної відповіді на природу її відносин з Україною. З одного боку, книга наповнена тирадами Трампа на адресу України, в яких американський президент оперує правдою і фейками та брутально лається на адресу України.

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Трамп називає Україну перешкодою на шляху нормалізації відносин з Росією, але при цьому відмовляється від зустрічі з Путіними через захоплення в заручники українських моряків в Керченській протоці.

Політика Трампа хаотична, а його оцінка України базується як на офіційних даних професійних дипломатів з Держдепартаменту, так і плітках і брехні, спродукованій Руді Джуліані і адвоката Джо діДженова.

І це дуже тривожно, адже, за словами Болтона, президент Трамп особисто називав цього діДженова як джерело своїх знань про Україну. Адже оцей діДженова відомий тим, що обслуговує олігарха Дмитра Фірташа, звинуваченого Мін'юстом США у злочинах.

Плюс діДженова і Джуліані беруть участь в реалізації російського сценарію, суть якого полягає в тому, щоб перекласти відповідальність за втручання в американські вибори 2016 року зі Росії на Україну.



Дмитро Фірташ / Фото 24 каналу

Висновок такий – мемуари Болтона підтверджують, що результати виборів президента США в цьому році будуть мати визначальний вплив на світову політику. А також на підтримку України в Білому домі. Чекати залишилося 4 місяці.