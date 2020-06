Игорь Коломойский обвиняет Петра Порошенко в том, что он "выторговывал" у США наложение санкций на олигарха. Такой вывод Коломойский сделал после прочтения книги бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона.

Какие претензии выдвигает Коломойский

По мнению Коломойского, из книги Болтона можно сделать вывод, что Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, во время личной встречи с Джоном Болтоном предложил последнему противоправную выгоду. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление олигарха.

Коломойский отметил, что Порошенко якобы просил Болтона повлиять на должностных лиц США, в том числе и на Дональда Трампа, чтобы применить международные санкции к украинскому олигарху. В ответ на это Украина должна увеличить закупки американского оружия.

Олигарх уже написал заявление на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой с требованием возбудить уголовное дело против пятого президента Украины по статье о злоупотреблении влиянием.

О чем говорится в книге Болтона: главное

Книга Джона Болтона о его карьере в Белом доме вышла 23 июня 2020 года. Она имеет название The Room Where It Happened A White House Memoir, что в переводе означает "Комната, где это произошло: воспоминание Белого дома". Последняя глава книги под названием "Конец идиллии" полностью посвящена Украине.



Джон Болтон издал свою книгу о карьере в Белом доме / Фото Getty Images

Цитаты из книги:

Я встретился с Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, советником по нацбезопасности Константином Елисеевым и другими. Мы говорили о позиции Украины в вопросе безопасности, в частности в противостоянии с Россией, а также о различных других угрозах. Не только вооруженных, но и угрозах срыва Москвой выборов в 2019 году.

После встречи (двух делегаций – 24 канал), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание . Он также выдвинул ряд других просьб, на которые я отреагировал, и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке.

. Он также выдвинул ряд других просьб, на которые я отреагировал, и это позволило мне быть не слишком грубым, когда я ответил "нет" на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года.



