Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу Игоря Коломойского. Суд обязал офис генпрокурора внести сведения в ЕРДР относительно возможного уголовного нарушения Петром Порошенко, экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителем Екатериной Рожковой.

Жалобу подал адвокат Коломойского

Соответствующее решение суд принял еще 19 июня. Жалобу на бездействие прокуратуры подал адвокат Игоря Коломойского Владимир Лысенко. Об этом сообщает УНИАН.

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Уголовное производство возбуждено в отношении таких статей:

Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации.

Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.

Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну.​

Внести сведения в ЕРДР должны были еще в конце мая

Суд отметил, что после того, как поступило заявление о совершении уголовного правонарушения от 25 мая 2020 года, в Офисе генерального прокурора обязаны были внести соответствующие сведения в ЕРДР. После этого должны начать расследование и предоставить выписку из ЕРДР заявителю.

Коротко о сути дела

Коломойский в своем заявлении на имя генпрокурора Венедиктовой вспоминает обнародованные записи якобы разговоров Порошенко и Джо Байдена. Речь идет о пленках Деркача, которые особенно активно сливали в сеть пророссийские СМИ.

Речь идет о пленках Деркача, которые особенно активно сливали в сеть пророссийские СМИ. Порошенко якобы вступил в преступный сговор с действующей главой НБУ Гонтаревой и ее заместителем Рожковой, чтобы незаконно национализировать "Приватбанк".

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