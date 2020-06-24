Еще одно уголовное производство против Порошенко – на этот раз по заявлению Коломойского
Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу Игоря Коломойского. Суд обязал офис генпрокурора внести сведения в ЕРДР относительно возможного уголовного нарушения Петром Порошенко, экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителем Екатериной Рожковой.
Жалобу подал адвокат Коломойского
Соответствующее решение суд принял еще 19 июня. Жалобу на бездействие прокуратуры подал адвокат Игоря Коломойского Владимир Лысенко. Об этом сообщает УНИАН.
Актуально В этот раз в качестве подозреваемого: ГБР публично вызвало Порошенко на допрос
Уголовное производство возбуждено в отношении таких статей:
- Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации.
- Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем.
- Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну.
Внести сведения в ЕРДР должны были еще в конце мая
Суд отметил, что после того, как поступило заявление о совершении уголовного правонарушения от 25 мая 2020 года, в Офисе генерального прокурора обязаны были внести соответствующие сведения в ЕРДР. После этого должны начать расследование и предоставить выписку из ЕРДР заявителю.
Коротко о сути дела
- Коломойский в своем заявлении на имя генпрокурора Венедиктовой вспоминает обнародованные записи якобы разговоров Порошенко и Джо Байдена. Речь идет о пленках Деркача, которые особенно активно сливали в сеть пророссийские СМИ.
- Порошенко якобы вступил в преступный сговор с действующей главой НБУ Гонтаревой и ее заместителем Рожковой, чтобы незаконно национализировать "Приватбанк".
Все дела против Порошенко
- "Дело Семочко": Для Сергея Семочко якобы была создана должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- Относительно якобы записей разговора с Байденом, обнародованных Андреем Деркачом. Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнение генпрокурора Шокина.
- Дело о прохождении украинских кораблей через Керченский пролив, что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.
- Захват госвласти и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.
- Вероятная потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.
- Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
- Незаконное задержание Михеила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.
- Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.
- Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области о зачислении земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета в земли запаса госсобственности.
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".
- Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест".
- Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и вынесение, вероятно, незаконных решений относительно изменения порядка проведения конкурса.
- Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.
- Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
- Возможная госизмена из-за минских соглашений. Порошенко якобы достигал договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта