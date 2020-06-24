Ще одне кримінальне провадження проти Порошенка – цього разу за заявою Коломойського
Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу Ігоря Коломойського. Суд зобов'язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР щодо можливого кримінального порушення Петром Порошенком, ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою та її заступницею Катериною Рожковою.
Скаргу подав адвокат Коломойського
Відповідне рішення суд ухвалив ще 19 червня. Скаргу на бездіяльність прокуратури подав адвокат Ігоря Коломойського Володимир Лисенко. Про це повідомляє УНІАН.
Актуально Цього разу в якості підозрюваного: ДБР публічно викликало Порошенка на допит
Кримінальне провадження порушено щодо таких статтей:
- Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.
- Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
- Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.
Внести відомості до ЄРДР мали ще наприкінці травня
Суд наголосив, що після того, як надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від 25 травня 2020 року, у Офісі генерального прокурора зобов'язані були внести відповідні відомості до ЄРДР. Після цього мали розпочати розслідування та надати витяг з ЄРДР заявнику.
Коротко про суть справи
- Коломойський у своїй заяві на ім'я генпрокурорки Венедиктової згадує оприлюднені записи начебто розмов Порошенка і Джо Байдена. Мовиться про плівки Деркача, які особливо активно зливали в мережу проросійські ЗМІ.
- Порошенко буцімто вступив у злочинну змову з тоді чинною главою НБУ Гонтаревою та її заступницею Рожковою, аби незаконно націоналізувати "Приватбанк".
Усі справи проти Порошенка
- "Справа Семочка": Для Сергія Семочка начебто було створено посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
- Щодо нібито записів розмови з Байденом, оприлюднених Андрієм Деркачем. Там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна.
- Справа про перехід українських кораблів через Керченську протоку, що призвело до російської агресії проти України; введення військового стану в Україні задля можливої узурпації влади.
- Захоплення держвлади та підроблення офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції в парламенті.
- Ймовірна втрата з ситуативної кімнати Адміністрації Президента матеріальних носіїв секретної інформації, що містять держтаємницю.
- Незаконний перетин держкордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
- Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі України.
- Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через держкордон до Молдови.
- Скасування рішення голови Первомайської райдержадміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільради до земель запасу держвласності.
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
- Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
- Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні – травні 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення, ймовірно, незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
- Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати грошей з держбюджету на виплату їм зарплати.
- Втручання у діяльність суддів Окружного адмінсуду Києва зі сторони президента, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".
- Можлива держзрада через мінські угоди. Порошенко нібито досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей", усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту