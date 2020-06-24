Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу Ігоря Коломойського. Суд зобов'язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР щодо можливого кримінального порушення Петром Порошенком, ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою та її заступницею Катериною Рожковою.

Скаргу подав адвокат Коломойського

Відповідне рішення суд ухвалив ще 19 червня. Скаргу на бездіяльність прокуратури подав адвокат Ігоря Коломойського Володимир Лисенко. Про це повідомляє УНІАН.

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Кримінальне провадження порушено щодо таких статтей:

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю.​

Внести відомості до ЄРДР мали ще наприкінці травня

Суд наголосив, що після того, як надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від 25 травня 2020 року, у Офісі генерального прокурора зобов'язані були внести відповідні відомості до ЄРДР. Після цього мали розпочати розслідування та надати витяг з ЄРДР заявнику.

Коротко про суть справи

Коломойський у своїй заяві на ім'я генпрокурорки Венедиктової згадує оприлюднені записи начебто розмов Порошенка і Джо Байдена. Мовиться про плівки Деркача, які особливо активно зливали в мережу проросійські ЗМІ.

Мовиться про плівки Деркача, які особливо активно зливали в мережу проросійські ЗМІ. Порошенко буцімто вступив у злочинну змову з тоді чинною главою НБУ Гонтаревою та її заступницею Рожковою, аби незаконно націоналізувати "Приватбанк".

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