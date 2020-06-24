Державне бюро розслідувань викликало народного депутата Петра Порошенка на допит у якості підозрюваного. Допит призначено на 10 годину ранку 30 червня.

Про виклик Порошенка на допит ДБР повідомило на своєму офіційному сайті, а згодом інформацію про виклик поширили й у фейсбуці.

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Це доволі не звично для правоохоронців, адже зазвичай вони не називають імен підозрюваних, свідків чи потерпілих, блюрять їхні обличчя на фото. У цьому ж випадку все абсолютно навпаки.

Справа, у якій викликають Петра Порошенка стосується буцімто "захоплення державної влади". Позивачем є ексзаступник голови АП Віктора Януковича Андрій Портнов.

У ДБР також нагадали народному депутату Порошенку, що він при собі повинен мати паспорт чи інше посвідчення особи. Крім того, йому нагадали про наслідки від ухиляння від викликів на допит.



Виклик Петра Порошенка на допит / фото ДБР

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