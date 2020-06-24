На этот раз в качестве подозреваемого: ГБР публично вызвало Порошенко на допрос
Государственное бюро расследований вызвало народного депутата Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого. Допрос назначен на 10:00 утра 30 июня.
О вызове Порошенко на допрос ГБР сообщило на своем официальном сайте, а затем информацию о вызове распространили и в фейсбуке.
Важно Новая порция "пленок Порошенко": на них – разговоры с Байденом о Коболеве, Burisma и Яценюке
Это довольно не привычно для правоохранителей, ведь обычно они не называют имен подозреваемых, свидетелей или потерпевших, блюрат их лица на фото. В этом же случае все совершенно наоборот.
Дело, в котором вызывают Петра Порошенко, касается якобы "захвата государственной власти". Истцом является экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов.
В ГБР также напомнили народному депутату Порошенко, что он при себе должен иметь паспорт или другое удостоверение личности. Кроме того, ему напомнили о последствиях от уклонения от вызовов на допрос.
Вызов Петра Порошенко на допрос / фото ГБР
Дела по искам Портнова против Порошенко: коротко
- Именно бывший сторонник Виктора Януковича едва ли не чаще всего заявляет в правоохранительные органы на Петра Порошенко. Всего на последнего открыли около 20 дел.
- Впрочем 3 дела по искам Андрея Портнова уже закрыты. Прокуроры не нашли состава преступления в вопросах назначения премьера без коалиции, давления на Окружной админсуд Киева, назначения членов ВРУ.