Государственное бюро расследований вызвало народного депутата Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого. Допрос назначен на 10:00 утра 30 июня.

О вызове Порошенко на допрос ГБР сообщило на своем официальном сайте, а затем информацию о вызове распространили и в фейсбуке.

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Это довольно не привычно для правоохранителей, ведь обычно они не называют имен подозреваемых, свидетелей или потерпевших, блюрат их лица на фото. В этом же случае все совершенно наоборот.

Дело, в котором вызывают Петра Порошенко, касается якобы "захвата государственной власти". Истцом является экс-заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов.

В ГБР также напомнили народному депутату Порошенко, что он при себе должен иметь паспорт или другое удостоверение личности. Кроме того, ему напомнили о последствиях от уклонения от вызовов на допрос.



Вызов Петра Порошенко на допрос / фото ГБР

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