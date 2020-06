Ігор Коломойський звинувачує Петра Порошенка у тому, що він "виторговував" у США накладення санкцій на олігарха. Такий висновок Коломойський зробив після прочитання книги колишнього радника з нацбезпеки США Джона Болтона.

Які претензії висуває Коломойський

На думку Коломойського, із книги Болтона можна зробити висновок, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, під час особистої зустрічі з Джоном Болтоном запропонував останньому протиправну вигоду. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву олігарха.

Коломойський зазначив, що Порошенко нібито просив Болтона вплинути на посадових осіб США, зокрема і на Дональда Трампа, аби ті застосувати міжнародні санкції до українського олігарха. У відповідь на це Україна мала збільшити закупівлі американської зброї.

Олігарх вже написав заяву на ім'я генпрокурорки Ірини Венедіктової з вимогою порушити кримінальну справу проти п'ятого президента України за статтею про зловживання впливом.

Про що мовиться у книзі Болтона: головне

Книга Джона Болтона про його кар'єру у Білому домі вийшла друком 23 червня 2020 року. Вона має назву The Room Where It Happened A White House Memoir, що у перекладі означає "Кімната, де це сталося: спогад Білого дому". Остання глава книги під назвою "Кінець ідилії" повністю присвячена Україні.



Джон Болтон видав свою книгу про кар'єру у Білому домі / Фото Getty Images

Цитати з книги:

Я зустрівся з Порошенком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, радником з нацбезпеки Костянтином Єлісєєвим та іншими. Ми говорили про безпекову позицію України, зокрема у протистоянні з Росією, а також різноманітні інші загрози. Не лише збройні, але й загрозу зриву Москвою виборів у 2019 році.

Після зустрічі (двох делегацій – 24 канал), Порошенко забрав мене до іншої кімнати на тет-а-тет, де попросив, щоби США підтримали його переобрання . Він також висунув низку інших прохань, на які я відреагував, і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" на прохання про підтримку.

. Він також висунув низку інших прохань, на які я відреагував, і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" на прохання про підтримку. Але чого Порошенко насправді хотів, так це санкцій проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, яка була, в усякому разі, на той момент, головним суперником Порошенко на виборах 2019 року.

