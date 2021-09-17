По словам Крейвис, сокращение поставок газа на европейский рынок и увеличение транзита в Азию ставит Европу в затруднительное положение.

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Россия давит на Европу

Дайнюс Крейвис убежден, что Россия давит на Европу, чтобы быстрее запустить "Северный поток-2". Из-за таких действий Москвы хранилища газа в Италии и Германии фактически пустые. Также цена на голубое топливо стремительно растет и бьет все рекорды, что и обусловило увеличение стоимости электроэнергии.

Несмотря на все пессимистические прогнозы, Крейвис верит, что Еврокомиссия сможет решить эту проблему.

Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС – 24 канал) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа,

– заявил министр.

Но каким будет дальнейшее развитие событий – неизвестно.

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