По словам Крейвис, сокращение поставок газа на европейский рынок и увеличение транзита в Азию ставит Европу в затруднительное положение.
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Россия давит на Европу
Дайнюс Крейвис убежден, что Россия давит на Европу, чтобы быстрее запустить "Северный поток-2". Из-за таких действий Москвы хранилища газа в Италии и Германии фактически пустые. Также цена на голубое топливо стремительно растет и бьет все рекорды, что и обусловило увеличение стоимости электроэнергии.
Несмотря на все пессимистические прогнозы, Крейвис верит, что Еврокомиссия сможет решить эту проблему.
Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС – 24 канал) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможны сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа,
– заявил министр.
Но каким будет дальнейшее развитие событий – неизвестно.
Повышение цен на газ в Европе: главное
- "Газпром" завершил строительство газопровода "Северный поток-2", который должен поставлять газ Европе в обход Украины. Однако запустить его пока нельзя – согласно законодательству ЕС, монополии на добычу и транзит газа запрещены, а российская компания как раз монополист.
- Впоследствии Россия отказалась покупать у Украины дополнительные транзитные мощности, из-за чего истощаются газохранилища в Европе.
- Из-за этого цены на газ начали резко расти. Пока абсолютным максимумом является 970 долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость голубого топлива составляет 800 долларов.