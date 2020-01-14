Газовый компромисс Украины и России: кому пришлось идти на уступки

Компромисс – это когда обе стороны недовольны. Так что у нас самый настоящий компромисс в переговорах "Газпрома" и "Нафтогаза". Что получили Украина и Россия, и кому пришлось идти на уступки – читайте дальше.

Уступки газового компромисса

Исходя из того, что украинская позиция в переговорах была сильной, кажется, что мы должны быть недовольны больше. Ведь это "Газпром" прежде всего нуждался в украинской трубе, дабы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это давало украинской стороне рычаг давления.

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Но может так только кажется, тем более, что мы изначально были тут болельщиками одной из команд и могли неверно оценивать потенциал, как болельщики "Динамо Киев" все еще ждут если не побед над "Реалом", так по крайней мере над левыми командами из Скандинавии.

Транзитный договор между "Нафтогазом" и "Газпромом подписан на пять лет. При этом, объем транзита в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров, а в 2021 – 2024 годах – по 40 миллиардов кубометров.

Уступки, на которые пошла Украина:

Украинская сторона хотела и настаивала на 10-летнем контракте, "Газпром" хотел один год. Так что как и завещал один великий мастер переговоров, встретились посередине. Это первая уступка, на которую пошла Украина. И тут же была уступка со стороны России.

Вторая уступка в том, что Украина согласилась уменьшить объем и по прокачке газа. Наша изначальная позиция была – 60 миллиардов кубометров ежегодно. В результате, получили 65 в первый год и 40 в последующие.

Тут надо понимать, что 65 миллирдов кубометров газа в первый год нельзя считать победой Украины или уступкой "Газпрома". Просто потому что в 2020 году точно не будет никакого "Северного потока-2", так что России все равно нужна была бы украинская труба почти на полную мощность. Не исключено, что они прокачают и больше этого объема. Ведь в лучшем случае в 2020 году заработает, да и то не на полную мощность, "Турецкий поток". А он рассчитан только на Турцию.

Таким образом, реально Россию интересовало уменьшение объема транзита через Украину начиная с 2021 года. И она его получила. Украина отошла тут от базовых требований в 60 миллиардов кубометров ежегодно. Правда, не в полном объеме удовлетворив Россию, так что опять где-то посередине.



В 2020 году точно не будет никакого "Северного потока-2"

Таким образом, доходы от транзита все же будут снижены. Тем более, что тариф на прокачку даже слегка уменьшился. Последнее является достаточно удивительным явлением и тоже намекает на компромисс, но уже скорее не экономического, а политического толка. Показав, как плохо, когда политика вторгается в сферу экономики и к вопросам газа подмешивается, например, вопрос обмена пленными.

Пикантность момента в том, что строительство "Северного потока-2" уже остановлено. Попадать под санкции США никто не хочет. А значит, не исключено, что уровень транзита через Украину даже при всех прочих равных останется на уровне 2019 года минус "Турецкий поток" еще очень очень долго.

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Конечно, осталось достроить небольшой участок. И тут кажется, что это скорее вопрос времени, как Россия попробует решить этот вопрос. Но для этого им нужен подрядчик, обладающий технологиями и не боящийся санкций США. А пока выходит так, что есть множество компаний, которые не боятся санкций США, но как то так получается, что все они из России, Ирана или Северной Кореи. А у этих стран как то не сложилось с технологиями.

Иски Укрины и выплаты "Газпрома"

В качестве уступки Россия также подает тот факт, что "Газпром" уже в этом году выплатит 3 миллиарда долларов. При этом, "Нафтогаз" отзывает другие иски.

► Сначала, про эти иски. Они были основаны на том, что Украина понесет потери в том случае, если не будет транзита по нашей ГТС. Так как транзит будет, по крайней мере в ближайшие пять лет, то потерь от остановки прокачки газа не будет. А значит и нет предмета исков. Поэтому данные иски в любом бы случае были отозваны при подписании контракта на транзит. Это не уступка Украины.

► Теперь про выплату "Газпрома". Это сложно назвать уступкой. Разве что сроки. Рано или поздно, "Нафтогаз" бы добился этих денег от "Газпрома", замораживая и продавая его активы. Но это был бы сложный трудоемкий процесс, который бы мог занять один – два года. Но тут скорее "Газпром" снял груз с плеч, ведь иски "Нафтогаза" связали его по рукам и ногам, не давая даже размещать еврооблигации.

Но с другой стороны для "Газпрома" этот шаг тяжелый с точки зрения сохранения лица, ведь они признали долг, который до этого очень долго отрицали и для питерских пацанов это была проблема. Но нам проблемы питерских до одного места, и поэтому выплата этих 3 миллиардов долларов есть приятная мелочь, но не огромный успех. Просто логичное завершение той огромной работы, которую "Нафтогаз" провел в Стокгольме.

РФ обменяла 3 миллиарда долларов на долг Януковича?

Уже пошли разговоры о том, что эти 3 миллиарда долларов Россия обменяла на долг Януковича. Пока оснований для этого нет и это скорее выглядит как попытка питерских пацанов сохранить лицо. Вот их друзья и друзья их друзей, в том числе и в Украине, распространяют такую мысль.

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Может на это намекало присутствие Силуанова, министра финансов России, на странной встрече Путина и Медведчука, где делали вид, что кум Путина причастен к компромиссу. Но это был бы неравноценный обмен. Нельзя ставить на одну чашу весов долг одной корпорации перед другой, который легко взыскать с помощью судов. И долг государства, которое очень тяжело заставить платить. Тем более, что 3 миллиарда долларов долга "Газпрома" – уже решенный факт.



Антон Силуанов

А когда там Суд в Лондоне решит, что мы должны выплатить по долгу Януковича – один Бог знает. Более того, Украина даже не может сделать это, ведь при реструктуризации еврооблигаций обязалась, что никто из держателей долга не получит условия лучше, чем условия реструктуризации. И эти договоренности, по идее, распространяются и на долг Януковича. Тем более, трудно представить себе, что кто-то в украинском правительстве вот так возьмет и подпишет платежку о выплате России.

Итоги

Судя по всему, нет договоренностей о покупке газа у "Газпрома" напрямую. Что хорошо, ибо этот вопрос слишком заполитизирован. В то же время, Украина давно готова была покупать газ у "Газпрома" по рыночным ценам, но "Газпром" не хотел продавать. Причина – не признание им долга в 3 миллиарда долларов. Сейчас этот долг признан и будет выплачен, а значит ничто не мешает в ближайшее время покупать "Нафтогазу" газ в том числе и у "Газпрома". На общих условиях и на рыночном уровне.

Ключевой итог – газовой войны не будет. Все могут ехать на каникулы. И да, цена газа в ближайшее время будет очень сильно падать. Ведь готовясь к газовой войне, и Украина наполнила хранилища, и в ЕС они забиты под завязку. И теперь весь этот объем будет давить на рынок. И на выручку "Газпрома". Мелочь, а приятно.