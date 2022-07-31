В первую очередь потому, что Латвия покупает газ у посредника, продающего его в евро. Ранее евродепутат отметил, что если Латвия действительно снова покупает российский газ, это будет поражением Запада .

Читайте также Латвия возобновляет закупку российского газа – будут платить в евро

"газпром" прекратил поставлять газ в Латвию

РосСМИ написали, что "газпром" прекратил поставлять газ в Латвию. Это произошло якобы "в связи с нарушением условий отбора газа".

Ранее Россия с 1 апреля обязывала платить за газ в российских рублях, однако Латвия на это не согласилась.

Латвийское издание LSM.lv. написало, что министр экономики Латвии Илзе Идриксон заявила, что для латвийцев прекращение российским "газпромом" поставок газа не имеет значения. Она объяснила:

Латвия уже давно не может рассчитывать на потоки из России;

приоритетными являются поставки из терминала в литовском городе Клайпеде;

страна работает над поставками по другим направлениям.

Думаю, это больше шаг устрашения со стороны россии. И для нашей безопасности и создания резервов он не значителен,

– объяснила министерша экономики.