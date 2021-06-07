На годовом собрании в июне акционерам общества предложат внести изменения в устав компании.

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"Газпром" больше не московский

Головная компания "Газпрома" официально меняет прописку из российской столицы на Петербург,

– говорится в сообщении.

Поэтапный переезд группы компаний газового монополиста России начался 10 лет назад. Тогда "Газпром нефть" не только зарегистрировалась в Санкт-Петербурге, но и перевела туда свой головной офис.

После этого началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

Справка. "Газпром" – российская газодобывающая и газораспределительная монополия, крупнейшая корпорация Российской Федерации и одна из крупнейших в мире. 50% капитала принадлежит государству.

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