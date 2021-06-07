На річних зборах у червні акціонерам товариства запропонують внести зміни до статуту компанії.

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"Газпром" більше не московський

Головна компанія "Газпрому" офіційно змінює прописку з російської столиці на Петербург,

– йдеться у повідомленні.

Поетапний переїзд групи компаній газового монополіста Росії почався 10 років тому. Тоді "Газпром нефть" не тільки зареєструвалася у Санкт-Петербурзі, а й перевела туди свій головний офіс.

Після цього розпочалося поетапне перебазування підрозділів головної компанії та інших дочірніх компаній групи.

Довідка. "Газпром" – російська газовидобувна і газорозподільна монополія, найбільша корпорація Російської Федерації й одна з найбільших у світі. 50 % капіталу належить державі.

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