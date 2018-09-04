"Газпром" начинает строить "Северный поток-2" в морской части Финляндии

С территории Финляндии в ближайшее время начнется укладка подводной части газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил представитель Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на представителя компании.

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Отмечается, для целей строительства будет использовано судно Solitaire, которое специализируется на прокладке труб. Оно уже прибыло в морской порт столицы Финляндии.

После окончания работ в финской экономической зоне, трубопровод начнут прокладывать в экономической зоне России.

Напомним, Ангела Меркель пояснила, что Германия из-за потребности в газе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2", и поэтому не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в области нефти и голубого топлива.

Что такое "Северный поток-2" ? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.