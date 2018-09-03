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Что может остановить строительство "Северного потока-2"

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Что может остановить строительство "Северного потока-2"
Что может остановить строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых сетей

Для краха проекта "Северного потока-2" существует один сценарий. Согласно ему, Дания должна запретить строительство второй ветки газопровода в обход Украины в своих территориальных водах.

Если такое произойдет, строительство Nord Stream 2 отложат как минимум на год, поскольку нужно будет оценить новый маршрут, а это даст американскому Конгрессу время для решения вопроса санкций против "СП-2". Такое мнение в интервью DELFI выразил сотрудник аналитического центра Atlantic Council Алан Райли.

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По словам эксперта, именно новые санкции США отпугнули бы от участия в проекте его партнеров – немецкие компании Uniper и Wintershall, французский Engie и британско-голландской Royal Dutch Shell. До сих пор представители этих корпораций обещали покрыть 50% расходов на "Северный поток-2", другую половину оплатила бы российская компания "Газпром".

Еще одно решение относительно "СП-2" – балтийский газопровод из Норвегии в Польшу. Свою роль здесь сыграл бы Клайпедский СПГ-терминал, замечает Райли.

По его мнению, нельзя называть проект строительства "Северного потока-2" только коммерческим, ведь у него есть несколько политических мотивов, один из основных – желание России нанести вред Украине.

Этот газопровод сделает ее еще более зависимой от России, продолжает аналитик. Сейчас Украина получает около 2 миллиардов евро за транзит газа, это около 2% от ВВП страны, объясняет Райли.

На странах Балтии Nord Stream 2 отразится в нескольких аспектах. Во-первых, увеличится влияние "Газпрома" в регионе. У него теперь есть Nord Stream-1, а со вторым газопроводом будет 110 млрд куб. м газа недалеко от вод Литвы. Это дает России дополнительный повод держать вблизи этой территории больше военных кораблей и других средств обеспечения безопасности. Я думаю, именно аспекту безопасности во всей дискуссии (вокруг "СП-2" – "24") уделяют недостаточное внимание,
– отметил эксперт.

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Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине. Он добавил, что стороны также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины". По словам представителя Путина, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток – 2". Кроме того, поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2". К слову, ограничительные меры против проекта угрожает ввести президент США Дональд Трамп.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Северный поток-2 Санкции
Источник: 24 Канал
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