Немецкий партнер может отказаться от "Северного потока-2": известна причина

Немецкий энергетический концерн Uniper может выйти из проекта строительства газопровода "Северный поток-2", если США введут санкции.

Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Делбрюк, сообщает PRIME.

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Uniper не может рисковать, поскольку санкции США означали бы исключение компании из платежных операций и невозможность использования американских долларов в торговых операциях, что является неприемлемым,

– сказал Делбрюк.

В то же время директор компании выразил надежду, что "все будут оставаться разумными в нынешней ситуации".

Напомним, Ангела Меркель пояснила, что Германия из-за потребности в газе поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2", и поэтому не может отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в области нефти и голубого топлива.

Что такое "Северный поток-2" ?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.