Сколько будет стоить Украине прекращение транзита российского газа

В случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины потери национальной экономики составят 3% валового внутреннего продукта.

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время круглого стола, передают Украинские Новости.

Читайте также: За август Украина нарастила добычу газа: известны цифры

"Северный поток-2" – это продолжение экономической войны, Россия стремится сделать так, чтобы Украина не получала транзитные доходы, это минус 3% от украинского ВВП", – сказал он.

Напомним, в четверг, 23 августа 2018 года, было как 1000 дней, в течение которых Украина не закупала газ напрямую у России.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.