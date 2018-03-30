"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

В четверг, 29 марта, российский газовый монополист "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через Украину.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" в деле о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", – говорится в сообщении "Газпрома".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



В "Газпроме" выразили несогласие с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.