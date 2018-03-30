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4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"

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"Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" / Фото з вільних мереж

У четвер, 29 березня, російський газовий монополіст "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" за контрактом на транзит газу через Україну.

Про це повідомляє "РИА Новости" із посиланням на повідомлення "Газпрому".

"Газпром" 29 березня подав до апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про оскарження і часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" у справі про транзит газу у зв'язку з істотними процесуальними порушеннями, допущеними арбітрами при винесенні цього рішення", – мовиться у повідомленні "Газпрому".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.

Теги: Новини Росії Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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