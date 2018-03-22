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"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража относительно договора с "Нафтогазом"

29 Читати новину українською
"Газпром" продолжает судиться из-за проигрыша "Нафтогаза" / gazprom.ru

Российская компания "Газпром" 21 марта подала в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по вопросу поставок газа, которым, в частности, компанию обязали выплатить "Нафтогазу Украины" более 2 5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российскую компанию-монополиста.

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Апелляцию "Газпром" мотивирует, в частности, "превышением полномочий" арбитрами и их ошибками.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору построено на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно – из-за превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках", – говорится в сообщении.

Ранее, 7 ноября 2017 года, "Газпром" подал в тот же суд заявление об обжаловании промежуточного решения арбитражного разбирательства с "Нафтогазом Украины" по поставкам.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости Украины Украина – Россия Нафтогаз Газпром Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
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