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"Газпром" подав апеляцію на рішення арбітражу щодо договору з "Нафтогазом"

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"Газпром" продовжує судитись через програш "Нафтогазу" / gazprom.ru

Російська компанія "Газпром" 21 березня подала до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" з питання постачання газу, яким, зокрема, компанію зобов'язали виплатити "Нафтогазу України" понад 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на російську компанію-монополіста.

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Апеляцію "Газпром" мотивує, зокрема, "перевищенням повноважень" арбітрами та їхніми помилками.

"Оскільки остаточне рішення арбітрів щодо цього спору побудоване на тих же висновках, що і раніше прийняте окреме рішення по арбітражному розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах, а саме – через перевищення арбітрами своїх повноважень при винесенні рішень і допущених ними серйозних процесуальних помилках", – йдеться в повідомленні.

Раніше, 7 листопада 2017 року, "Газпром" подав до того ж суду заяву про оскарження проміжного рішення арбітражного розгляду з "Нафтогазом України" з постачання.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".

Теги: Новини України Україна – Росія Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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