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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с "Нафтогазом"

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"Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с "Нафтогазом" / ЕРА

Российский "Газпром" после поражения в Стокгольмском арбитраже объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз".

Такое заявление сделал глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает "Интерфакс".

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", – сообщил Миллер.

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Глава "Газпрома" добавил, что решение Стокгольмского арбитража по контрактам "Нафтогаза" и "Газпрома" нарушило баланс интересов сторон. Поэтому продолжение действия контрактов с украинским "Нафтогазом" экономически нецелесообразно и невыгодно для российского "Газпрома".

Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины,
– добавил он.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

В "Газпроме" заявили, что не согласны с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами".

Теги: Новости Украины Новости России Газовый конфликт Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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